"Sólo me enfrento a verdaderos peleadores": "Canelo" a Jake Paul

La pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jake Paul parecía que se haría realidad en mayo, justamente en Las Vegas, sin embargo, todo quedó en el aire con el reciente acuerdo entre el mexicano y el jeque árabe Turki Alalshikh.

Dicho arreglo corresponde a 4 peleas, dos en este año y dos más en 2026, siendo la primera en mayo en Arabia Saudita, pero no contra Jake Paul.

Esto generó que el youtuber se manifestara en redes sociales, asegurando que "'Canelo' Álvarez me esquivó" y definió que era "un esclavo sin respeto por el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense".

Horas más tarde Álvarez Barragán le respondió a Jake Paul con un video en redes sociales.

"Gente, no hagan caso a nada y tampoco a este pu... youtuber", menciona el campeón supermediano del CMB, AMB y OMB.

"Canelo" descartó que existiera un acuerdo con el youtuber que el año pasado venció a Mike Tyson, el mexicano terminó su mensaje indicando que sólo acepta medirse a boxeadores profesionales, no a quienes se creen profesionales.

"Yo sólo me enfrento a verdaderos peleadores. No juegues con 'Canelo'. Vamos", sentenció Álvarez.

Las siguientes peleas del Canelo

La revista especializada en boxeo The Ring publicó las fechas de las próximas peleas de Saúl 'Canelo' Álvarez, incluso las sedes de sus compromisos.

Dicha publicación fue reposteada por el boxeador mexicano y el propio Turki Alalshikh, confirmando que es información correcta.

Mayo - Pelea en Riad

Septiembre - Pelea en Las Vegas (posiblemente ante Terence Crawford)

Febrero de 2026 - Pelea en Riad

Octubre de 2026 - Pelea en Riad

Jake Paul muestra supuesto contrato firmado

La polémica entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jake Paul sigue en redes sociales, debido a que tras el anuncio de cuatro peleas pactadas del mexicano con el jeque árabe Turki Alalshick el youtuber publicó un video donde asegura que ya existía un acuerdo para subir al ring en mayo.

"Es hora de exponerlo, teníamos un contrato firmado para pelear, aquí puedes ver la firma de Canelo y la mía a la derecha", menciona Jake Paul en su cuenta de Instagram.

Previo a dicha grabación Álvarez Barragán mandó un mensaje pidiendo a la gente "no hacer caso" al estadounidense, asegurando que "sólo enfrento a verdaderos boxeadores", sin embargo, Paul insistió en que ya estaba el arreglo.

"Canelo afirma que no pelea con youtubers, íbamos a anunciarlo el martes 11 de febrero", menciona el norteamericano.

Respecto a que Saúl no lo considera un boxeador real, Paul también habló al respecto.

"Afirma que pelea contra peleadores reales, pero peleará contra Crawford, un peleador de 135 libras y huyó de un paleador real como David Benavidez, eres un cobarde", agregó en su grabación.

Jake puntualizó que con la negativa de "Canelo" a enfrentarlo, sólo queda mal con sus seguidores porque realmente era la pelea que podría cambiar su carrera.

"Defraudas a tus fans mexicanos con peleas en arabia saudita, eso muestra el tipo de persona que eres. Te prometo una cosa Canelo, cualquier pelea que hagas este año, la mía será más grande, vete a la chingada con tu jefe The Ring Magazine", expresó el youtuber.

Paul incluso explicó que los árabes le ofrecieron "millones de dólares" al tapatío porque "no soportan que no haya pelea más grande".

Además, metió un tema familiar. Jake le recordó al Canelo que "tu hija preguntó si peleabas con Jake Paul muy emocionada, dijiste que era la primera vez que te pregunta por una pelea".

El estadounidense detalló que el campeón supermediano del Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo sí estaba deseando el combate, pero al final le dio la espalda a todos los involucrados.

"Rogabas por esta pelea en pago por ver, yo tengo lealtad a Netflix haciendo los números más grandes, me llamas youtuber, pero nunca has tenido una pelea tan gran grande como la mía", sentenció.