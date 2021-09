Sommer frustra a Italia y sostiene a Suiza

La determinante actuación del meta Yann Sommer sostuvo a Suiza ante Italia, que se marchó de Basilea frustrada (0-0) por la falta de acierto ante el meta del Borussia Monchengladbach, que incluso detuvo un penalti a Jorginho.

La campeona de Europa no pudo descolgar de la carrera hacia Catar a Suiza. Ambas pujan codo con codo por el primer puesto del Grupo C. Es Italia la que está en la cima, con once puntos, cuatro más que Suiza. Pero el conjunto de Roberto Mancini ha disputado dos encuentros más que el helvético.

Italia puso todo de su parte para salir airosa y reforzada de su visita a St. Jakobs Park y erigió en protagonista a Sommer, que detuvo todo lo que llegó a su portería.

El portero del Borussia Monchengladbach desquició a Ciro Immobile, que tuvo una primera ocasión antes del cuarto de hora, y a Lorenzo Insigne, que disfrutó de otra a continuación.

Domenico Berardi no pudo culminar una gran acción individual que terminó con un disparo que paró otra vez Sommer.

La amenaza suiza fue menor. Llegó con cuentagotas. Una ocasión de gol clara fue la de Manuel Akanji, de cabeza, que rozó un palo.

Pero el momento clave del choque fue al inicio de la segunda parte, cuando Ricardo Rodríguez quiso enmendar un fallo grosero y frenar a Belardi dentro del área. Le trabó.

Jorginho disparó el penalti y Sommer lo paró para desesperación del cuadro azzurro.

Italia mantuvo el ritmo y la intensidad. Y continuó con su acoso a Suiza. Insigne, en el cuarto de hora final, también pudo marcar, pero el meta local volvió a frustrar el intento.

-- Ficha técnica:

0 - Suiza: Yann Sommer; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Ulises Garcia, m.63); Michel Aebischer, Fabian Frei, Djibril Sow (Denis Zakaria, m.63); Renato Steffen (Christian Fassnacht, m.71), Steven Zuber (Ruben Vargas, m.63) y Haris Seferovic (Andi Zeqiri, m.85).

Seleccionador: Murat Yakin

0 - Italia: Gianluigi Donnaruma; Giovani Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson; Nicolo Barella, Jorginho, Manuel Locatelli (Marco Verratti, m.77); Domenico Berardi (Federico Chiesa, m.59), Lorenzo Insigne y Ciro Immobile (Nicolo Zaniolo,m.58)

Seleccionador: Roberto Mancini.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP). Mostró tarjeta amarilla a Djibril Sow, Nico Elvedi, Michel Aebischer y Fabian Frei, de Suiza, y a Giorgio Chiellini, de Italia.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada del Grupo C de la fase de clasificación europea del Campeonato del Mundo de Catar 2022 disputado en el estadio St.Jakob Park de Basilea.