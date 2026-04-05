Sopresiva victoria de Gallos ante Diablos

CIUDAD DE MÉXICO.- El bicampeón se llevó una sorpresiva derrota y dejó escapar su invicto, luego de 12 jornadas, con quien menos esperaba.

El Toluca perdió (1-0) con el Querétaro, en el estadio Corregidora, y sufrió su primer descalabro en el Clausura 2026.

Nunca se imaginó que los Gallos Blancos fueran los que detuvieran su paso arrollador en el torneo.

Con solitaria anotación de Alí Ávila (76´), el equipo de Antonio Mohamed no pudo evitar perder con el penúltimo lugar de la tabla general, que sólo había obtenido un triunfo en 12 fechas.

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A pesar de que intentaron con todos sus esfuerzos rescatar, aunque fuera el empate, los Diablos Rojos no fueron capaces de concretar una sola acción de todas las que concretaron a lo largo de los 90 minutos.

En total, el Toluca realizó 23 disparos, pero sólo cinco fueron con dirección a la portería de José Hernández; en el último tercio los jugadores ofensivos se quedaron sin ideas.

Incluso, para la segunda mitad, el "Turco" mandó a Alexis Vega, Franco Rossi, Sebastián Córdova y Jesús Gallardo para buscar el empate, pero no marcaron la diferencia esperada.

El arquero de los Gallos Blancos también fue factor al detener los cinco remates que recibió; salió en plan grande y contribuyó para la obtención de los tres puntos.

Cuando menos se lo esperaba y contra quien menos pensaba, el Toluca perdió y se alejó de la posibilidad de seguir acechando a las Chivas en la cima de la clasificación.

Ahora, el bicampeón deberá centrar su atención en la Copa de Campeones de la Concacaf; a media semana tiene su primera prueba de fuego ante Los Angeles Galaxy. Este descalabro no debe pasarle factura.