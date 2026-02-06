logo pulso
Sorprenden los Wizards a Pistons

Los sotaneros vencen a los líderes del Este, con apenas 10 jugadores uniformados

Por AP

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden los Wizards a Pistons

DETROIT.- Will Riley anotó 20 puntos, Sharife Cooper agregó 18 y los Wizards de Washington sorprendieron a los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, al derrotarlos el jueves por 126-117.

Los Wizards contaron apenas con 10 jugadores uniformados —Cooper fue uno de los tres con contratos de dos vías— un día después de un intercambio con los Mavericks de Dallas. Aun así vencieron a unos Pistons que habían ganado cinco de seis compromisos.

Washington mejoró a una foja de 14-36, mientras que los Pistons cayeron a 37-13.

Justin Champagnie y Tristan Vukcevic anotaron cada uno 14 puntos por Washington, que ha ganado cuatro de seis duelos desde una racha de nueve derrotas consecutivas. Los Wizards obtuvieron un aporte de 69 puntos de sus reservas.

Cade Cunningham contabilizó 30 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias por los Pistons, que acertaron nueve de 33 tiros de tres puntos (el 27,3%). El pívot estelar Jalen Duren sumó cuatro puntos y tres rebotes en 13 minutos antes de dejar el duelo por molestias de rodilla.

