Sorpresivo Augsburg derrota al Bayern

BERLÍN.- El mejor equipo de Alemania no es necesariamente el mejor de Baviera.

Bayern Múnich sufrió su primera derrota esta temporada en la Bundesliga al caer el sábado 2-1 en casa ante su rival bávaro, Augsburg, después de que la estrella del Bayern, Michael Olise, golpeó el travesaño con el último disparo del partido.

Es la primera vez que el Bayern no logra al menos un punto en la liga desde el 8 de marzo del año pasado cuando perdió 3-2 en casa ante Bochum.

Augsburg terminó con la racha de 53 partidos invictos del Bayern en la Bundesliga en abril de 2014, y el sábado el mismo club también puso fin a la siguiente racha más larga de 27 partidos invictos del Bayern.

Con 50 puntos y una diferencia de goles de más 57, el Bayern ya había tenido el mejor inicio de la Bundesliga después de 18 jornadas. Augsburg, que estaba a solo tres puntos de la zona de descenso antes del partido, no había ganado un juego desde principios de diciembre. Y el equipo de Manuel Baum tuvo que remontar en Múnich después de que el defensor del Bayern, Hiroki Ito, abriera el marcador con un cabezazo a un córner de Michael Olise a los 23 minutos.

El Bayern desperdició más buenas oportunidades y la primera mitad terminó con Robin Fellhauer golpeando el travesaño para Augsburgo.

Los visitantes presionaron con fuerza para conseguir el empate en la segunda mitad y Arthur Chaves lo logró con la parte trasera de su cabeza a un córner que el portero del Bayern, Jonas Urbig, no pudo alcanzar al 75.

Han-Noah Massengo anotó lo que resultó ser el gol de la victoria seis minutos después cuando Dimitrios Giannoulis avanzó por la izquierda y centró al medio para encontrarlo.

"Increíble. Todavía hay un poco de incredulidad en el vestuario porque nadie realmente sabe qué acaba de pasar y que realmente lo logramos", dijo Fellhauer.

Dortmund recorta la ventaja del Bayern

El Borussia Dortmund aprovechó la derrota del Bayern con una victoria 3-0 ante el Unión de Berlín que redujo la cómoda ventaja del líder a ocho puntos con 15 jornadas restantes.