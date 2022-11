Sparring del Canelo Álvarez, en coma inducido tras nocaut

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Una vez más existe conmoción en el mundo del boxeo luego de que desde el pasado fin de semana el peleador kazajo de 30 años Aidos Yerbossynuly se encuentra en estado crítico luego de recibir un brutal golpe que lo noqueó en su pelea contra David Morrell por el título regular de peso supermedio de la AMB.

Yerbossynuly fue trasladado de urgencia al Centro Médico del Condado de Hennepin después de su combate en donde se encuentra en coma inducido luego de que fue operado por una hemorragia cerebral. Su estado de salud es crítico y se teme por su vida.

La pelea que se llevó a cabo en The Armony en Minneapolis, fue muy intensa. Yerbossynuly en cada round se veía superado y los estragos se notaban en su rostro, que terminó deformado debido a la cantidad de golpes que recibió.

Fue hasta el último asalto en el que el cubano mandó en dos ocasiones al kazajo hasta que llegó el nocaut, tras un brutal gancho de derecha para que el réferi parara la pelea. El estado del derrotado no era bueno, incluso, Morrell detuvo su festejo para ayudar a su rival a mantenerse de pie y llevarlo a su esquina.

El combate fue muy criticado debido a que parte del equipo de Yerbossynuly no tuvo el valor de parar la pelea por el castigo constante que tuvo su peleador, al igual que el réferi Tony Weeks, quien tampoco fue capaz de detenerla.

Aidos Yerbossynuly, quien perdió su invicto y se quedó con marca de 16-1, 11 KO's, fue compañero de sparring de Saúl "Canelo" Álvarez para su tercera pelea contra Gennady Golovkin, ya que tiene un estilo similar al de "GGG".