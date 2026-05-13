Spurs a un paso de las Finales

SAN ANTONIO.- Victor Wemba-nyama se reivindicó tras la primera expulsión de su carrera y ofreció otra actuación enorme, al totalizar 27 puntos, 17 rebotes y tres tapas por los Spurs de San Antonio, quienes arrollaron el martes 126-97 a los Timberwolves de Minnesota y tomaron una ventaja de 3-2 en su serie de segunda ronda.

Keldon Johnson anotó 21 puntos, De´Aaron Fox sumó 18 y Stephon Castle aportó 17 a la causa de San Antonio, que quedó a una victoria de las finales de la Conferencia Oeste. Los Spurs pueden avanzar para enfrentar a Oklahoma City si ganan el sexto encuentro, previsto para el viernes en Minneapolis.

Anthony Edwards, quien estuvo limitado a ocho puntos en la primera mitad, terminó con 20 por Minnesota. Julius Randle y Jaden McDaniels añadieron 17 cada uno.

Wembanyama fue expulsado al inicio del segundo cuarto del duelo del domingo, una victoria de Minnesota por 114-109 en Minneapolis. El astro francés cometió una falta flagrante de segundo grado tras golpear con el codo a Naz Reid en la garganta.

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Ambos equipos continuaron golpeándose el martes. Reid fue sancionado con una falta técnica por empujar a Wembanyama por la espalda en un tiro libre de Minnesota cuando quedaban 2:24 de la primera mitad. La falta encendió a Wembanyama —no es que necesitara motivación adicional.

Wembanyama acertó 6 de 8 tiros de campo y 2 de 3 triples al anotar 18 puntos en el primer cuarto.

Ayo Dosunmu, de Minnesota, se le acercó tras enredarse con McDaniels en el primer cuarto. Luego, Wembanyama corrió sin oposición hacia el aro para una espectacular clavada de molino.

Los Timberwolves comenzaron el tercer cuarto con una racha de 14-2 para empatar el partido, después de haber estado abajo por 18 puntos en la primera mitad. Minnesota desvió tres intentos de pase alley-oop hacia Wembanyama antes de que llegaran al pívot.

Los Spurs recuperaron una ventaja de dos dígitos en el tercer cuarto, impulsados por el tapón de Keldon Johnson al intento de clavada de Rudy Gobert, seguido de su tiro corto en suspensión tras chocar con Edwards debajo del aro.