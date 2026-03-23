Spurs arrollan al Heat en Miami y suman sexta victoria

MIAMI (AP) — Los Spurs de San Antonio arrollaron 136-111 al Heat de Miami para conseguir su sexta victoria consecutiva.

Victor Wembanyama lidera a los Spurs con gran actuación

Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 15 rebotes y cinco tapones, y los Spurs pasaron por encima del Heat que va en caída libre.

Keldon Johnson y Dylan Harper anotaron 21 unidades cada uno desde la banca para los Spurs, que tienen el mejor registro de la NBA con 22-2 desde el inicio de febrero. Llegaron a tener una ventaja de hasta 30, el mayor margen que cualquier equipo visitante ha disfrutado en Miami en lo que va de esta temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Stephon Castle anotó 19 para los Spurs. San Antonio (54-18) se mantuvo a tres juegos de Oklahoma City (57-15) en la carrera por el mejor récord global de la NBA y el puesto número 1 en la Conferencia Oeste. El Thunder venció a Filadelfia el lunes para su 12da. victoria consecutiva.

Situación del Heat y la lucha en la Conferencia Este

Norman Powell anotó 21 desde la banca para liderar al Heat, que sigue atascado en el pantano que es la carrera del play-in de la Conferencia Este y ha perdido cinco partidos seguidos.

Filadelfia (39-33) es séptimo y está un juego por encima de Miami, mientras que Orlando (38-33 tras una derrota ante Indiana el lunes) es octavo y está medio juego por delante del Heat (38-34). Y el número 10, Charlotte (37-34), ahora está a apenas medio juego de Miami.