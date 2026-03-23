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Spurs arrollan al Heat en Miami y suman sexta victoria

San Antonio domina con ventaja de hasta 30 puntos y mantiene mejor récord de la NBA.

Por AP

Marzo 23, 2026 08:24 p.m.
A
Spurs arrollan al Heat en Miami y suman sexta victoria

MIAMI (AP) — Los Spurs de San Antonio arrollaron 136-111 al Heat de Miami para conseguir su sexta victoria consecutiva.

Victor Wembanyama lidera a los Spurs con gran actuación

Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 15 rebotes y cinco tapones, y los Spurs pasaron por encima del Heat que va en caída libre.

Keldon Johnson y Dylan Harper anotaron 21 unidades cada uno desde la banca para los Spurs, que tienen el mejor registro de la NBA con 22-2 desde el inicio de febrero. Llegaron a tener una ventaja de hasta 30, el mayor margen que cualquier equipo visitante ha disfrutado en Miami en lo que va de esta temporada.

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Stephon Castle anotó 19 para los Spurs. San Antonio (54-18) se mantuvo a tres juegos de Oklahoma City (57-15) en la carrera por el mejor récord global de la NBA y el puesto número 1 en la Conferencia Oeste. El Thunder venció a Filadelfia el lunes para su 12da. victoria consecutiva.

Situación del Heat y la lucha en la Conferencia Este

Norman Powell anotó 21 desde la banca para liderar al Heat, que sigue atascado en el pantano que es la carrera del play-in de la Conferencia Este y ha perdido cinco partidos seguidos.

Filadelfia (39-33) es séptimo y está un juego por encima de Miami, mientras que Orlando (38-33 tras una derrota ante Indiana el lunes) es octavo y está medio juego por delante del Heat (38-34). Y el número 10, Charlotte (37-34), ahora está a apenas medio juego de Miami.

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