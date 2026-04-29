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Spurs eliminan a Trail Blazers

Regresan a semifinales de Conferencia tras un cierre sólido en casa

Por AP

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Spurs eliminan a Trail Blazers

SAN ANTONIO.- Victor Wembanyama anotó 17 puntos, capturó 14 rebotes y puso seis tapones, y los Spurs de San Antonio nunca estuvieron abajo en el marcador al eliminar a los Trail Blazers de Portland por 114-95 la noche del martes, en el Juego 5 de su serie de primera ronda de los playoffs.

De´Aaron Fox sumó 21 puntos, Julian Champagnie agregó 19 y Dylan Harper aportó 17, mientras los Spurs llegaron a tener una ventaja de hasta 28 puntos al ganar su tercer partido consecutivo para avanzar a la segunda ronda.

San Antonio avanza a las semifinales de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2017, cuando venció a los Rockets de Houston antes de perder a Kawhi Leonard por una lesión de tobillo y luego ser barrido por Golden State en las finales de conferencia.

Los Spurs se enfrentarán al ganador de la serie entre los Nuggets de Denver y los Timberwolves de Minnesota. Los Timberwolves lideran esa serie 3-2, con el Juego 6 programado para el jueves.

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La lesión de Leonard y el traspaso posterior provocaron un rápido declive en la suerte de los Spurs. Esa ineficacia le permitió a San Antonio seleccionar a Wembanyama en el draft, y el pívot de 2,24 metros de Francia fue sobresaliente al sentenciar la serie.

Portland recortó su desventaja a 91-82 con ocho minutos por jugar tras una racha de 11-0. Pero San Antonio frenó el intento de remontada, incluido un envío de Wembanyama que desvió el tiro flotado de Deni Avdija desde la parte superior del tablero y lo mandó a las gradas en los minutos finales.

Avdija terminó con 22 puntos, pero acertó 1 de 6 en triples, mientras los Trail Blazers lanzaron para un 23% desde larga distancia.

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