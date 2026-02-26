logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Fotogalería

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Spurs superan a los Raptors

Amplían a 10 partidos su mejor racha de victorias en la temporada

Por AP

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Spurs superan a los Raptors

TORONTO.- Devin Vassell anotó 21 puntos, De´Aaron Fox sumó 20 y los Spurs de San Antonio se sobrepusieron a una mala noche de Victor Wembanyama para superar el miércoles 110-107 a los Raptors de Toronto.

Los Spurs ampliaron a 10 partidos su mejor racha de victorias en la temporada.

Wembanyama anotó 12 puntos al atinar tres de 12 disparos de campo. Encestó 1 de 6 desde la línea de 3 puntos y 5 de 6 en tiros libres, donde su único yerro llegó con 8,7 segundos por jugarse en el tiempo regular y con su equipo arriba por tres.

Brandon Ingram falló un triple que habría empatado el partido por Toronto, y Wembanyama capturó el rebote.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Wembanyama terminó con ocho rebotes y tres asistencias en 30 minutos. También registró cinco tapas, incluida una clave sobre Jakob Poeltl con 44 segundos restantes.

Dylan Harper anotó 15 puntos, Stephon Castle sumó 13 y Julian Champagnie finalizó con 10. Los Spurs ganaron su quinto enfrentamiento consecutivo ante los Raptors.

Ingram aportó 20 puntos y estableció su mayor cifra de la campaña con 11 rebotes, Immanuel Quickley anotó 20 puntos y Scottie Barnes agregó 15. No obstante, los Raptors sufrieron su tercera derrota consecutiva en casa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro
México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro

México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro

SLP

El Universal

Javier Aguirre convocó jugadores de Liga MX para el partido amistoso contra Islandia en febrero 2026.

Vinícius Júnior define victoria y clasifica a Real Madrid en Champions
Vinícius Júnior define victoria y clasifica a Real Madrid en Champions

Vinícius Júnior define victoria y clasifica a Real Madrid en Champions

SLP

AP

Atalanta logró una remontada histórica con un penal en el último minuto para eliminar a Borussia Dortmund y mantener la presencia italiana.

FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los sporrans en el Mundial
FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los sporrans en el Mundial

FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los "sporrans" en el Mundial

SLP

AP

La FIFA acordó con la federación escocesa permitir el ingreso de sporrans en estadios de Estados Unidos durante el Mundial 2026.

Vinícius sella clasificación a octavos del Madrid
Vinícius sella clasificación a octavos del Madrid

Vinícius sella clasificación a octavos del Madrid

SLP

EFE

En otro juego, el Atalanta desoye la lógica