Spurs superan a los Raptors
Amplían a 10 partidos su mejor racha de victorias en la temporada
TORONTO.- Devin Vassell anotó 21 puntos, De´Aaron Fox sumó 20 y los Spurs de San Antonio se sobrepusieron a una mala noche de Victor Wembanyama para superar el miércoles 110-107 a los Raptors de Toronto.
Los Spurs ampliaron a 10 partidos su mejor racha de victorias en la temporada.
Wembanyama anotó 12 puntos al atinar tres de 12 disparos de campo. Encestó 1 de 6 desde la línea de 3 puntos y 5 de 6 en tiros libres, donde su único yerro llegó con 8,7 segundos por jugarse en el tiempo regular y con su equipo arriba por tres.
Brandon Ingram falló un triple que habría empatado el partido por Toronto, y Wembanyama capturó el rebote.
Wembanyama terminó con ocho rebotes y tres asistencias en 30 minutos. También registró cinco tapas, incluida una clave sobre Jakob Poeltl con 44 segundos restantes.
Dylan Harper anotó 15 puntos, Stephon Castle sumó 13 y Julian Champagnie finalizó con 10. Los Spurs ganaron su quinto enfrentamiento consecutivo ante los Raptors.
Ingram aportó 20 puntos y estableció su mayor cifra de la campaña con 11 rebotes, Immanuel Quickley anotó 20 puntos y Scottie Barnes agregó 15. No obstante, los Raptors sufrieron su tercera derrota consecutiva en casa.
