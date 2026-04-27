Spurs vencen a los Trail Blazers

PORTLAND.- Victor Wembanyama registró 27 puntos, 11 rebotes y siete tapones en su regreso tras una conmoción cerebral, y los Spurs de San Antonio tomaron ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda contra los Trail Blazers de Portland con una victoria de 114-93 el domingo.

De´Aaron Fox sumó 28 unidades para los Spurs, que regresarán a casa para el quinto juego el martes por la noche.

Los Spurs anunciaron aproximadamente una hora antes del partido que Wembanyama, el Jugador Defensivo del Año de 2,24 metros, jugaría tras superar el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA.

Los Spurs perdían ante los Blazers por 17 tantos al descanso, pero el partido estaba empatado a 74 al entrar al cuarto periodo. Fox y Keldon Johnson encestaron triples consecutivos para poner a los Spurs arriba 90-77 con 7:14 por jugar.

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La clavada de Johnson con 4:31 restantes puso el marcador 101-81 para San Antonio y prácticamente sentenció el triunfo.

Deni Avdija lideró a los Trail Blazers con 26 puntos. Hubo un momento tenso con 2:13 por jugar cuando Avdija y Stephon Castle intercambiaron empujones. Se les sancionó con faltas técnicas compensatorias.

Wembanyama sufrió una conmoción cerebral en la primera mitad de la derrota de San Antonio por 106-103 el martes y no estuvo disponible el viernes por la noche para el tercer encuentro. Pero los Spurs reaccionaron en el tercer cuarto y ganaron 120-108 para tomar la ventaja en la serie.

Wembanyama, quien figuraba como duda antes del partido, fue titular y provocó exclamaciones del público en el Moda Center con una clavada contundente cuando faltaban 9:58 para el final de la primera mitad.

Portland se adelantó 45-28 en la primera mitad con una racha de 18-3. Robert Williams III clavó el balón antes de un par de triples rápidos de Jerami Grant y Scoot Henderson. Avdija cerró la racha con un tiro en suspensión en retroceso.

Los Blazers llegaron a tener una ventaja de hasta 19 en la mitad y se fueron al descanso arriba 58-41.