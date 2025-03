Steph Curry Anuncia su Retiro de las Clavadas en la NBA

Por primera vez en seis años, la estrella de los Golden State Warriors optó por clavar el balón con un mano frente a los 76ers cuando tuvo el balón solo para un aparentemente fácil tiro en bandeja sin oposición.

Esta fue la primera volcada de Curry desde el 21 de febrero del 2019, cuando aún jugaban en el Oracle Arena, la antigua casa de los Warriors.

Curry señaló — después de su actuación de 29 puntos y 13 asistencias en la derrota del sábado por la noche ante Filadelfia— que nunca ha clavado el balón en el nuevo hogar del equipo, el Chase Center.

Para ser más precisos, el cuatro veces campeón de la NBA y líder histórico de triples de la liga dice que nunca lo hará.

Curry, que cumple 37 años este mes, aseguró después del partido que se había retirado de las volcadas.

La clavada en solitario de Curry redujo la ventaja de los 76ers a 109-104 a mitad del último cuarto.

"Me he sentido bastante bien", dijo Curry. "He estado lidiando con algunos problemas en la rodilla todo el año. Aproveché una oportunidad y esa probablemente será mi última volcada. Lo estoy diciendo ahora mismo, esa fue la última que verán".

El asistente de los Warriors, Jerry Stackhouse, había bromeado con Curry sobre su falta de volcadas durante un calentamiento matutino. Después de su clavada Curry señaló a Stackhouse en el banquillo.

"Fue un comentario muy aleatorio esta mañana y el hecho de que sucediera fue hilarante", dijo Curry.

Guarden el clip viral de las redes sociales. No habrá otro.

"Por supuesto", dijo Curry. "Solo haré bandejas. Me costó todo llegar allí".