Stöger ayuda a Gladbach a derrotar a St. Pauli

MONCHENGLADBACH.- El primer gol de la temporada de Kevin Stöger ayudó a Borussia Mönchengladbach a vencer 2-0 a St. Pauli y a reforzar sus esperanzas de evitar el descenso de la Bundesliga el viernes.

Stöger disputaba su partido número 200 en la Bundesliga y, cerca del descanso, ejecutó un magnífico tiro libre desde 25 metros que superó la barrera de St. Pauli.

Franck Honorat amplió la ventaja en la segunda mitad, cuando empujó a la red con el interior un disparo raso de zurda.

Fue una victoria cómoda para el Gladbach, 12do en la tabla, y lo dejó con cuatro puntos de margen sobre una apretada zona

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de descenso.

Solo cinco puntos separan al Hamburgo, que marcha 10mo, y al St. Pauli, que es tercero por la cola en el último de los puestos de descenso.