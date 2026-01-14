logo pulso
Stuttgart derrota al Eintracht Frankfurt

Por AP

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Stuttgart derrota al Eintracht Frankfurt

Seis años después de su llegada al Stuttgart, Nikolas Nartey finalmente anotó su primer gol para el club, asegurando una emocionante victoria el martes 3-2 sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

El centrocampista danés encontró espacio entre dos defensores para dirigir el centro raso de Josha Vagnoman hacia la red.

Antes de que anotara, otro goleador debutante había rescatado un empate para el Frankfurt.

Tres minutos después de su debut en la Bundesliga desde el banquillo, el nuevo fichaje Ayoube Amaimouni-Echghouyab empató 2-2. El delantero de 21 años nunca había jugado por encima de la tercera división del fútbol alemán.

El Frankfurt tomó la delantera temprano cuando Rasmus Kristensen anotó en el quinto minuto, pero los goles de Ermedin Demirovic y Deniz Undav pusieron al Stuttgart por delante 2-1 al descanso.

El Stuttgart subió al tercer lugar con la victoria. El Frankfurt es séptimo, con una victoria en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.

