Subcampeona mundial de clavados acusa a FMN de ignorarla

Adriana Jiménez, subcampeona mundial de clavados de altura, acusó vía sus cuentas de redes sociales a la Federación Mexicana de Natación (FMN) de no responder sus peticiones.

"Con el respeto que todos los atletas merecemos, por favor oriéntenme para saber qué tengo que hacer, para que la Federación Mexicana de Natación me conteste mensajes, llamadas y correos electrónicos. E intentado comunicarme con ellos durante meses y me dejan en visto", sostuvo.

Jiménez ha tenido una serie de diferencias con la presente administración de la Federación Mexicana de Natación, que dirige Kiril Todorov. Apenas el año pasado la desconoció, argumentando que no estaba afiliada a la FMN.

La postura de la FMN se dio, coincidentemente, con días de diferencia cuando la clavadista denunció públicamente que atletas, entrenadores y miembros de cuerpos multidisciplinarios no estaban recibiendo sus becas por parte de la Conade.

Las presentes administraciones de la Conade y la FMN tienen una relación estrecha, a tal grado que la directora de comunicación de la Federación Mexicana de Natación es cercana a Ana Guevara, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Recientemente, Jiménez ganó una disputa a la presente administración de la Conade, organismo que trató de sacarla del fideicomiso Fodepar, un programa de becas para atletas en el alto rendimiento.

La clavadista pudo ganar la disputa gracias a la medalla de plata que obtuvo en los Mundiales de Gwangju, un certamen amateur que es organizado por la Federación Internacional de Natación. La Conade, por su parte, argumentaba que no era elegible para la beca porque participaba en la serie de clavados de altura de Red Bull, un certamen que daba dinero a sus participantes.

Un juez determinó que a Jiménez debía de reintegrársele su beca porque ganó la medalla en un torneo mundial, que está tipificado como amateur.