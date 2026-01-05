Sufre ADSL femenil primer descalabro

Guadalajara Femenil debutó con triunfo en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, al imponerse 2-0 a Atlético de San Luis en un encuentro disputado en el Estadio Akron ante cerca de cinco mil aficionados.

El conjunto rojiblanco sostuvo un partido parejo durante gran parte del encuentro, enfrentando a un rival que propuso intensidad y presión alta. Aun así, Chivas mantuvo orden táctico y paciencia para encontrar los espacios conforme avanzaron los minutos.

Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Guadalajara generó aproximaciones a través de Denise Castro, Jasmine Cásarez y Alicia Cervantes, aunque la falta de precisión en el último toque evitó que el marcador se moviera antes del descanso.

Atlético de San Luis también tuvo oportunidades claras en ese lapso, lo que obligó a Chivas a reforzar su trabajo defensivo y a mantener concentración en zona baja para irse al medio tiempo con el empate sin anotaciones.

En la segunda parte, Guadalajara logró inclinar el partido a su favor. Al minuto 60, Jasmine Cásarez apareció dentro del área para rematar de cabeza un centro enviado por Carolina Jaramillo desde el costado izquierdo, abriendo el marcador.

El dominio rojiblanco se consolidó al 71´, cuando Casandra Montero finalizó una jugada colectiva por el sector derecho, ampliando la ventaja y reflejando el mejor funcionamiento del equipo en el complemento.

Con este resultado, Chivas Femenil arrancó el Clausura 2026 con sus primeros tres puntos, mostrando solidez y capacidad de respuesta, mientras se enfila a las siguientes jornadas con un inicio positivo en el torneo.