Sufrido boleto para el América

México.- Lo que parecía ser una tarde tranquila para el América se convirtió en un estresante trámite para los azulcrema en el estadio Ciudad de los Deportes frente al Philadelphia Union.

Las Águilas igualaron a un gol frente al equipo de la MLS y con marcador global de 2-1, sellaron su boleto a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. La afición del América llegó al partido con la ilusión de avanzar y encontrarse a Lionel Messi y al Inter Miami en la siguiente fase, pero a minutos del silbatazo inicial en la capital, el sueño se desmoronó. El Nashville dejó fuera al cuadro de "La Pulga" y verlo en el Estadio Azteca antes de la Copa del Mundo será imposible.

Aún con la desolada atmósfera en el coso de la Ciudad de los Deportes, los de Coapa pegaron primero al minuto 5 con un gol del brasileño Rodrigo Dourado. El mediocampista se estrenó como goleador de los azulcrema.

El primer tiempo era para más, pero los emplumados pelotearon, carecieron de profundidad y dejaron la puerta abierta para la parte complementaria. El trámite se tornó diferente y sufrieron.

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El equipo estadounidense aprovechó un penalti y al minuto 49 Jesús Bueno hizo válida la pena máxima luego de la imprudente falta que cometió el capitán Alejandro Zendejas, de pobre partido frente al Philadelphia.

Messi ya no estaba en el camino, pero el objetivo del América no podía cambiar. La Concacaf Champions Cup es el gran objetivo de las Águilas en este semestre y avanzar como fuera era el objetivo de los comandados por André Jardine.

El sufrimiento en la segunda mitad no se lo imaginaba la afición que se presentó en el inmueble. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos y los abucheos e insultos aparecieron.

Al final, América logró el pase a los Cuartos de Final y ahora ya piensa en su segundo clásico del año. El sábado visitan el estadio Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas de Efraín Juárez. Otra importante prueba para las Águilas.