Suma ADSL femenil 2da. derrota al hilo

Con una pobre actuación por parte del Atlético de San Luis, las potosinas sumaron su segundo descalabro en fila, al perder ayer ante el conjunto de las Pumas de la UNAM, con marcador de 2 goles a cero, en partido correspondiente a la décima fecha del actual Torneo Apertura Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil, partido jugado en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Con este resultado el equipo de la UNAM llega a 14 puntos y seguirá dentro de las posiciones que otorgan boletos para la liguilla, mientras que el Atlético de San Luis va en un tobogán bajando y bajando lugares y podría caer a un décimo tercero o décimo cuarto al concluir la jornada.

El arranque de este partido fue como se esperaba muy cerrado, con dos equipos que estuvieron presionando la salida de ambos cuadros, por lo que el duelo se tornó en una lucha intensa en el mediocampo, en donde los dos equipos buscaron neutralizarse y en los primeros minutos se tuvieron pocas acciones verdaderas de gol.

La mayor parte de los primeros 45 minutos, fue de intensa lucha en el mediocampo, San Luis no ha tenido muchas opciones de gol, salvo una jugada de Daniela Carrandi en el minuto 37, en donde estuvieron a puntos de anotar, pero de ahí en fuera, tampoco Pumas ha tenido jugadas peligrosas en la portería que defiende Cinthia Monreal, por lo que con un salomónico empate a cero tantos se fueron al descanso de medio tiempo.

Para la segunda mitad, el equipo de la UNAM salió con más vocación ofensiva y en menos de cinco minutos, las universitarias, han tenido tres oportunidades de abrir el marcador, Pumas presiona y no deja salir al Atlético de San Luis, que en media hora de juego, no ha podido llegar con peligro a la portería de la UNAM, mientras que las universitarias, traen de un lado a otro a la defensa potosina que no ve lo duro, sino lo tupido.

Tanto va al cántaro al agua, que finalmente en el minuto 75 de tiempo corrido, el equipo de la UNAM en un letal contragolpe, en donde atacaron tres y defendieron solo dos jugadoras, las universitarias lograron anotar el gol de la quiniela por conducto de Liliana Rodríguez, que aprovechó un buen centro para que con un buen tiro batiera a la portera Cinthia Monreal.

Al minuto 85 cayó el segundo gol del partido por parte de las Pumas, en una buena jugada que fue aprovechada por la jugadora Daniela Iztaxaya García, para poner los cartones 2-0.