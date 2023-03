Suma Guerreras segunda victoria

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

El Club Deportivo FCA´S visito a el conjunto de Futbol Especifico Femenil y logro llevarse la victoria con marcador final de 3 goles por 1 en partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga de Futbol Femenil del Bajío, en partido que se efectuó en la Unidad Deportiva J.J. Torres Landa Campo 2, en la ciudad de Guanajuato, Gto.

Comenzaron las acciones del partido con un juego ofensivo por las locales, pero las guerreras estuvieron muy seguras en defensa, pero llego el minuto 10 y las guanajuatenses en una jugada por el centro una defensora en una descolgada la despejo hasta el área grande y la defensora de las guerreras titubeo al querer despejarla y aprovecho la delantero Renata Gaytán para en un disparo al arco lograra la primera anotación en el partido.

Las Guerreras no bajaron los brazos y en una que pierden en el centro las locales, al minuto 18 en una recuperación de balón, con un centro en medio de las dos defensoras Ana Laura tras la salida de la arquera dispara y logro la anotación del empate de 1 por 1, momentáneo.

Sin mas jugadas de peligro por ambas escuadras el partido se fue al descanso del primer tiempo 1 por 1, iniciando el segundo tiempo no pasaron ni 5 minutos y al 48´ en una jugada largo con un latigazo por la portera aprovecha la mala salida de la portera local y en tres cuartos de cancha Claudia Ramos le bombeo el balón y logra la segunda anotación para el 2-1

Las potosinas no dejaron de bajar las revoluciones al tener varias jugadas de gol que no lograron concretar pero llego el minuto 73 en una jugada bien elaborada por Luz Ortiz en un centro largo por la banda izquierda la tomo luz maría y con unos par de recortes manda el centro al área chica que la defensora local dejo el rebota y bien atenta Ana Laura no se la pensó dos veces y se disputo el balón para puntear y métela en el arco, logrando un doblete en el partido.

Finalmente no hubo reacción por las guanajuatenses y las Guerreras FCA´S logran ganar con un marcador final de 3 goles por 1 y hilar su segundo triunfo consecutivo.