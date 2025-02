Mensajes inclusivos y seguridad en el Super Bowl LIX

Se ha dado a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá al Super Bowl LIX en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, convirtiéndose en el primer mandatario en asistir en este evento.

La noticia ha generado varias reacciones, las más importantes respecto al tema de seguridad, en la cual, autoridades desplegarán un fuerte operativo de seguridad para mantener el orden durante el choque entre los Chiefs de Kansas City contra los Eagles de Filadelfia.

Sin embargo, la NFL ha desatado una nueva expectativa, ya que anunciaron que habrá un mensaje inclusivo dentro del emparrillado, el cual podrá ser visualizado por el presidente de corte republicano.

¿Cuál es el mensaje que se difundirá en el Super Bowl?

Durante el juego que definirá al campeón de la NFL, al final de las zonas de anotación, se escribirán dos leyendas, una será "choose love", y la otra es "it take all of us", las cuales se pueden traducir como "elige amor" y "se necesita de todos nosotros", respectivamente.

Ambos mensajes podrían calar en la polémica personalidad del presidente estadounidense, ya que muchas de sus políticas han sido criticadas y tachadas de homofóbicas, xenófobas o extremistas.

El ejemplo ha sido el discurso contra la migración, la cual ha generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

¿Qué otros mensajes inclusivos se han difundido en la NFL?

El lema "nos hace falta a todos" se ha colocado desde que la liga empezó a utilizar plantillas hace cuatro años. Los otros mensajes que se han seleccionado para la otra zona de anotación son "Vote", "End Racism", "Stop Hate" o "Choose Love".