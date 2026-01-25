Supera el M. City al Wolverhampton

Manchester City dejó fuera del equipo titular a Erling Haaland. Resultó ser una buena decisión.

El delantero más temido de la Liga Premier y máximo goleador fue relegado al banquillo el sábado después de anotar solo un gol en sus últimos ocho partidos, y el City respondió a las alarmantes derrotas consecutivas con una victoria 2-0 sobre el colero Wolverhampton.

La racha de 13 partidos invictos de Liverpool terminó, sin embargo, tras conceder prácticamente en el último suspiro del partido para perder 3-2 de visita ante el Bournemouth.

Sin Haaland, Omar Mar-moush y Antoine Semenyo jugaron como extremos altos en una configuración táctica ajustada y anotaron goles en la primera mitad para el City. Fue el tercer gol de Semenyo en cuatro partidos desde que se unió desde Bournemouth en un acuerdo de 87 millones de dólares y también golpeó el travesaño en la segunda mitad.

Marc Guehi comenzó después de completar su traslado desde Crystal Palace el lunes y ayudó a reforzar la tambaleante defensa del City que estaba sufriendo en las dolorosas derrotas ante el Manchester United y Bodø/Glimt durante la última semana.

Haaland entró como suplente al 73, pero no tuvo una oportunidad clara. Es probable que regrese al equipo titular el miércoles para el vital partido de la Liga de Campeones del City contra Galatasaray, a menos que a Guardiola le haya gustado lo que vio contra los Wolves sin su estrella.

"La energía fue realmente buena en la primera mitad", dijo Guardiola. "Los últimos 20-25 minutos fueron un poco planos, pero considerando la cantidad de partidos, fue un buen resultado y, con suerte, podemos llevar buena energía para nuestro partido del miércoles".

Guardiola pasó más tiempo enfurecido por los estándares de arbitraje después de que Farai Hallam, un árbitro que dirigía su primer partido de la Premier League, se negó a dar un penalti al City cuando el marcador estaba 1-0 después de que Marmoush desvió el balón contra el brazo del defensor de los Wolves, Yerson Mosquera. Hallam se mantuvo en su veredicto original después de que el VAR le pidiera que revisara su decisión en el monitor al lado del campo.

"El árbitro hizo un gran debut —ahora todos lo conocerán", dijo Guardiola.

El City, que es segundo, se movió cuatro puntos detrás del Arsenal, que recibe al Manchester United el domingo.