Supera Francia a Brasil en amistoso

FOXBOROUGH, Massachusetts.- El tráfico en el camino al fogueo de Francia para el Mundial contra Brasil fue un problema. La rodilla de Kylian Mbappé no.

El delantero francés no evidenció secuelas de su lesión en la rodilla izquierda el jueves, cuando se escapó para marcar un gol y darle a Francia una ventaja temprana en camino a una victoria por 2-1 sobre Brasil en un amistoso entre dos de los mejores equipos del mundo.

Mbappé se perdió casi un mes por un esguince en la rodilla izquierda con el Real Madrid antes de ingresar como suplente en los últimos dos partidos. El técnico de Francia Didier Deschamps puso de inicio a Mbappé pero lo tuvo con un límite de alrededor de una hora; salió para dar paso a un suplente a los 65 minutos.

"Tiene muchas ganas, mucho dolor en las piernas", dijo Deschamps. "Más allá de eso — la calidad para marcar la diferencia, siempre la ha tenido".

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Frente a una multitud de 66.215 personas que favorecía ampliamente a Brasil, Mbappé y Hugo Ekitike le dieron a Francia una ventaja de 2-0 en el mismo campo donde disputarán su último partido de la fase de grupos del Mundial de este verano, contra Noruega y Erling Haaland.

Bremer recortó la diferencia a los 78 minutos.

El amistoso se desarrolló sin contratiempos evidentes pese a la disputa latente entre la localidad de Foxborough y los organizadores del Mundial por casi 8 millones de dólares en costos de seguridad. Hace dos semanas, las partes alcanzaron un acuerdo en que el comité organizador prometió realizar el pago por adelantado y la ciudad aprobó la licencia de espectáculos que se requería.

Se esperaba que ese fuera el último obstáculo restante para que el mayor evento deportivo del mundo llegara a este suburbio de 20.000 habitantes, enclavado entre Boston y Providence, Rhode Island. Aquí, la población se triplica para los partidos de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Para cumplir con los requisitos de la FIFA, un campo de césped ha reemplazado el pasto artificial que se había usado para los Patriots de la NFL y e Revolution de la MLS.

"Buen estadio. Buen campo. Todo estuvo bien para jugar buen fútbol", dijo el técnico italiano de Brasil Carlo Ancelotti. "El ambiente en el estadio fue bueno — muchos aficionados brasileños. Todo estuvo bien, aparte del resultado".

Deschamps dijo que el mayor problema fue el viaje desde Boston, a unos 40 kilómetros. Parte del trayecto consiste en una carretera de cuatro carriles con semáforos, la cual se llenó con decenas de miles de aficionados que trataban de llegar al partido.