Superan los Wizards con apuros a Pacers
WASHINGTON.- Bub Carrington y Anthony Gill anotaron 13 puntos cada uno y ayudaron a impulsar una decisiva racha en el cuarto periodo por los Wizards de Washington, quienes resistieron apenas para derrotar el jueves 112-105 a los Pacers de Indiana.
Kadary Richmond y Jaden Hardy también sumaron 13 puntos cada uno por Washington, que cortó una racha de tres derrotas en un día en que anunció que Trae Young aún está, como mínimo, a una semana de su debut con el equipo.
Bilal Coulibaly y Tristan Vukcevic anotaron 12 puntos cada uno en el primero de una serie de dos partidos consecutivos contra el mismo rival.
Jarace Walker anotó 19 puntos y capturó 13 rebotes por los Pacers, que cayeron a 2-3 durante una gira de seis partidos como visitantes —la más larga de la temporada— que abarcó el receso del Juego de Estrellas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Taelon Peter agregó 16 puntos pero Indiana quedó un partido por detrás de Washington en el fondo de la clasificación de la Conferencia Este. Jay Huff y Ben Sheppard anotaron 15 cada uno.
Los bases de los Pacers Kam Jones (dolor en la espalda) y Aaron Nesmith (esguince de tobillo) se retiraron antes del descanso.
no te pierdas estas noticias
Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final
AP
Los acusados, en su mayoría senegaleses, fueron detenidos tras intentar irrumpir en el campo de juego.
Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026
El Universal
El fondo Misión País será financiado por iniciativa privada con estímulo fiscal EFIDEPORTE.
Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026
AP
Megan Keller anotó el gol decisivo en tiempo extra para que Estados Unidos se coronara campeón olímpico.