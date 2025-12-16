Surgen ganadores de la carrera del Abrigo

Bajo una mañana fresca y con neblina, la avenida Carranza y Julio Verne fue el punto de reunión para una nutrida participación de corredores que tomaron parte en la XXVI Edición de la Carrera del Abrigo 2025, justa atlética que se desarrolló sobre un recorrido aproximado de ocho kilómetros a lo largo de la recreavía.

En lo deportivo, el triunfo en la rama varonil correspondió a Juan Carlos Rocha Castillo, quien se quedó con el primer lugar, seguido de Jesús Gabriel Pacheco en la segunda posición, Luis Enrique Flores Campos en el tercer sitio y Nathan Lechón en el cuarto. Por su parte, en la rama femenil, Teresa Villegas se adjudicó el sitio de honor, escoltada por Paulina Pérez en el segundo lugar y María José Muñoz en la tercera posición.

Más allá de la competencia, la Carrera del Abrigo volvió a cumplir su objetivo social, al reunir poco más de una tonelada de ropa, la cual será distribuida en diversas comunidades del municipio de Mexquitic de Carmona, entre ellas Estancita, Allende, Temazcalillo y Matanza. Para esta labor se contó con la presencia de Kimberly Mirón, coordinadora del DIF municipal y representante de la presidenta municipal de Mexquitic.

A pesar de la premura con la que se organizó esta edición, la respuesta de los atletas fue significativa en una carrera ya tradicional en estas fechas y que se realiza en memoria de su fundador, Jorge "Ursus" Muñoz (QEPD). Sus familiares y amigos estuvieron presentes, acompañando el desarrollo de la competencia.

Una parte fundamental en la organización estuvo a cargo del Club Conejos, que realizó las gestiones necesarias para que este evento no dejara de llevarse a cabo. En total, se registraron poco más de 300 corredores en esta carrera que cumple 26 años de celebrarse de manera ininterrumpida.

El ambiente fue de convivencia y reconocimiento, con la presencia de personajes conocidos del ámbito atlético, como Don Panchito, quien realizó un recorrido simbólico acompañado de su silla, además de otras personalidades, familiares y amigos de "Ursus" Muñoz.

Al término de la justa, Jorge Muñoz hijo, en representación de la Fundación "Ursus" Muñoz, entregó reconocimientos a los integrantes del Club Conejos, en agradecimiento por su invaluable apoyo para la realización de esta edición de la Carrera del Abrigo.