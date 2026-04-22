Surgen ganadores del Off Road en Pozos

Con gran respuesta por parte de pilotos y aficionados, se llevó a cabo con éxito el evento de Off Road en Villa de Pozos, donde la dificultad del trazado fue uno de los principales protagonistas, poniendo a prueba la resistencia de los vehículos y la pericia de los competidores.

Debido a lo complejo de la ruta, varios participantes no lograron completar las vueltas pactadas, lo que elevó el nivel de exigencia y competitividad en cada una de las categorías.

En la Clase 5/1600, el triunfo fue para Federico Velazco, seguido de Francisco Salcedo en la segunda posición y Braulio Torres en el tercer lugar.

Por su parte, en la Clase 9, el primer sitio fue para el piloto proveniente de Zacatecas, Gil Rivas, mientras que Rodrigo López se quedó con la segunda posición y Pablo Vázquez ocupó el tercer puesto.

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En la Clase 16, destacó la actuación de Monse de la Rosa, quien se llevó el primer lugar en medio de la ovación del público. El podio lo completaron Erik Almenares en segundo sitio y Jacobo Isaís en tercero.

La categoría Libre fue dominada por Sebastián Bear, quien volvió a demostrar su experiencia en este tipo de competencias. El segundo lugar fue para Pedro Pablo López y el tercero para Juanal Duarte.

En la categoría de Damas, el primer puesto fue para Marisol Alonso, seguida de Diana Hernández en segundo lugar y Susi Isaís en tercero. La cuarta posición correspondió a Paulina Torres y Dana Torres, quienes al finalizar tomaron el micrófono para agradecer a las autoridades por las facilidades brindadas para la realización del evento.

Finalmente, el trofeo especial al mejor tiempo total de la competencia fue otorgado a Sebastián Bear, consolidando así una destacada participación en esta exigente jornada automovilística.