logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Surgen ganadores del Torneo de Raquetbol

Por Romario Ventura

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Surgen ganadores del Torneo de Raquetbol

Con gran participación y ambiente deportivo se llevó a cabo del 9 al 12 de septiembre el Torneo Interno de Raquetbol “Fiestas Patrias 2025”, celebrado en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, donde se reunieron más de 60 jugadores en diversas categorías.

El evento, que ya se ha consolidado como una tradición dentro del club, presentó intensos duelos que mantuvieron el interés de socios y asistentes a lo largo de las jornadas. Resultados finales: Infantil Principiantes Singles: 1. Mateo López, 2. Félix González y 3. Ernesto González. Juveniles Intermedios Singles con ventaja: 1er. lugar Mauricio Espinosa, 2do. lugar Daiana Aradillas y 3er. lugar Daniela Guerrero.

En la categoría Abierta Singles con ventaja: 1. Santiago Castillo, 2. Cristian Maldonado y 3. Luis Miguel Rubio. Master Dobles: 1er. lugar Jorge Hernández / Raúl Medellín, 2do. lugar Daniel Luna / Edgardo Flores y 3er. lugar Jesús Ayala / Miguel Briones.

El presídium estuvo conformado por Lic. Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración; Ing. Alberto Castillo Tovar, secretario; Lic. Alejandro Martínez Andrade, tesorero, así como LCE Carlos Ignacio Morones García, gerente general del club. Los organizadores destacaron también el valioso respaldo de los patrocinadores Francisco Maldonado Cruz, Jorge Alberto Zavala López y Agustín Vázquez Hernández, quienes contribuyeron a la organización y éxito del evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Renata Zarazúa cae en semifinales de São Paulo
    Renata Zarazúa cae en semifinales de São Paulo

    Renata Zarazúa cae en semifinales de São Paulo

    SLP

    EFE

    El Madrid resiste y saca triunfo en Anoeta
    El Madrid resiste y saca triunfo en Anoeta

    El Madrid resiste y saca triunfo en Anoeta

    SLP

    EFE

    Oyarzabal, de penalti, anotó para la Real en el segundo acto

    Horarios y canales de la jornada sabatina del Apertura 2025
    Horarios y canales de la jornada sabatina del Apertura 2025

    Horarios y canales de la jornada sabatina del Apertura 2025

    SLP

    El Universal

    El Atlético de San Luis busca primera victoria en casa
    El Atlético de San Luis busca primera victoria en casa

    El Atlético de San Luis busca primera victoria en casa

    SLP

    El Universal

    Recibe a los Xolos de Tijuana en el Alfonso Lastras