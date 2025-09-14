Surgen ganadores del Torneo de Raquetbol

Con gran participación y ambiente deportivo se llevó a cabo del 9 al 12 de septiembre el Torneo Interno de Raquetbol “Fiestas Patrias 2025”, celebrado en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, donde se reunieron más de 60 jugadores en diversas categorías.

El evento, que ya se ha consolidado como una tradición dentro del club, presentó intensos duelos que mantuvieron el interés de socios y asistentes a lo largo de las jornadas. Resultados finales: Infantil Principiantes Singles: 1. Mateo López, 2. Félix González y 3. Ernesto González. Juveniles Intermedios Singles con ventaja: 1er. lugar Mauricio Espinosa, 2do. lugar Daiana Aradillas y 3er. lugar Daniela Guerrero.

En la categoría Abierta Singles con ventaja: 1. Santiago Castillo, 2. Cristian Maldonado y 3. Luis Miguel Rubio. Master Dobles: 1er. lugar Jorge Hernández / Raúl Medellín, 2do. lugar Daniel Luna / Edgardo Flores y 3er. lugar Jesús Ayala / Miguel Briones.

El presídium estuvo conformado por Lic. Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración; Ing. Alberto Castillo Tovar, secretario; Lic. Alejandro Martínez Andrade, tesorero, así como LCE Carlos Ignacio Morones García, gerente general del club. Los organizadores destacaron también el valioso respaldo de los patrocinadores Francisco Maldonado Cruz, Jorge Alberto Zavala López y Agustín Vázquez Hernández, quienes contribuyeron a la organización y éxito del evento.

