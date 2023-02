Surgieron campeones del boxeo UMBE

Ana Paula Ramírez Vázquez

Terminaron las funciones locales de Boxeo de la Unión Mexicana de Excelencia (UMBE) que se realizaron en el Deportivo Plan de Ayutla el pasado domingo 19 de febrero y con ello se dieron a conocer a los deportistas que se coronaron campeones de sus encuentros.

CATEGORÍAS Y SUS CAMPEONES

36 kg: Filiberto Huerta de Sta. María del Río vs Atzel Hernández del D. Ayutla. Atzel RSC Gana en el 3er raund; Héctor Monsiváis del D. Ayutla vs Iker Agüero de Ojuelos gana Héctor Monsiváis, abandono en el 1er raund.

45 kg: Jovani Gonzales de Skot Jiménez vs Favio Agüero de Ojuelos, Jal. Ganando a decisión dividida.

48 kg: Kaleb Hernández del D. Ayutla vs Ángel Izaguirre de Río Verde, quien gana en el kot 1er raund.

55 kg: Ronaldo Barrera de Warriors Boxing vs. Carlos Saúl Beltrán de Koasicha Boxing, gana a decisión unánime; Diego Armando Martínez de Koasicha Boxing vs José Bryant Sánchez. Gana Diego Armando RSC en el 2do raund; José de Jesús Jiménez del Pez Mtz vs Cristian Alberto Flores de Warriors Boxing. Ganando José de Jesús a decisión dividida.

60 kg: Alejandro Alvarado de Río Verde vs Carlos Barrón Valerio de Koasicha Boxing fue ganador del kot del 2do raund.

63 kg: José Vázquez de Sta. María vs Adán Reyes de Warriors Boxing, gana a decisión unánime; Juan Vicente Gallegos de Skot Jiménez vs Saúl Gael Rocha del Pez Mtz, fue ganador a decisión dividida.

68 kg: Héctor Uriel Juárez del Pez Mtz vs Miguel Ángel Gallegos de Koasicha Boxing, resulto ganador por decisión unánime.

75 kg: Orson Gabriel Moreno de Koasicha Boxing vs Eduardo Barrón de Warriors Boxing exhibición; Brandon Ruiz de Warriors Boxing vs Daniel Marín de Río Verde, gana Brandon Ruiz RSC en el 3er raund.