Suspende Liga de Abogados reanudación del torneo

Derivado del cambio de semáforo epidemiológico de amarillo a naranja en el tema de salud, es que la directiva de la Liga de Abogados de Futbol, ha decidido suspender la reanudación del torneo a partir de la jornada programada para arrancar este día 7 del presente del 2021.

Hace algunos días, esta organización había dado a conocer la reanudación de su torneo que dejaron pendiente cuando llego la pandemia del coronavirus en el pasado marzo del 2020 y todo se tenía listo para que hoy se realizará el reinicio de su campeonato.

Pero ante el cambio de semáforo y en tanto no cambie a color amarillo o verde, y esperando que esto no suceda después del 4 de septiembre, ya que por los tiempos no alcanzaría a realizarse el torneo en forma completa, de ser así se cancelaría de manera definitiva.

De esta forma los jugadores de la Liga de Abogados de Futbol, se quedaron vestidos y alborotados, luego de que ha había preparado todo para la reanudación de este torneo que está inconcluso desde el año pasado, se espera que la situación mejore en las siguientes semanas y se pueda retomar la reanudación de las actividades. Por lo que se les pide a sus agremiados estén al pendiente de cualquier comunicado.