El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en Las Vegas

El verde, blanco y rojo, la música regional y los guantes de box le dieron el color al lobby del MGM Grand para recibir a Saúl Álvarez, quien como ha sido los últimos años es el encargado de protagonizar la pelea en la semana de la Independencia de México en Las Vegas.

Los motores de una lujosa camioneta se robaron la atención de los presentes, las puertas se abrieron y el Canelo Team bajó del vehículo encabezados por el pelirrojo, todos con un atuendo en negro con blanco, además de un peculiar oso como imagen principal.

Las primeras palabras de Álvarez Barragán fueron "es fácil decirlo, pero el sábado verá algo diferente" y todo porque su rival, Edgar Berlanga volvió a amenazarlo al compartir su principal objetivo para este 14 de septiembre.

"Este es mi momento, lo voy a noquear en el sexto round", mencionó el pugilista de 27 años, que se tomó en serio su personaje de ser el "villano" de estos días y apareció enmascarado en lobby del lujoso hotel, sumado a que provocó a la afición mexicana.

"Canelo", al ser "el héroe", se ganó las ovaciones desde los primeros minutos y los gritos aumentaron cuando reiteró que "antes del octavo round" acabará con el boricua, no sin antes reconocer que tiene cualidades boxísticas que harán complicado el enfrentamiento en la T-Mobile Arena.

"Es un rival joven, fuerte, pero he enfrentado a todo tipo de peleador en el cuadrilátero, me preparé para que no haya sorpresas", indicó el jalisciense de 34 años.

Álvarez afirmó que logrará salir con la victoria y los títulos supermedianos del Consejo Mundial, Organización Mundial y Asociación Mundial de Boxeo al considerar que debe "tener paciencia, mucha inteligencia, hacer mi trabajo, poner mi experiencia e irlo mermarlo".

Respecto a una nueva pelea en el marco del 15 de septiembre, "Canelo" no ocultó su emoción por ser la imagen del boxeo mexicano de la actualidad.

"Para mi significa mucho, representar a mi país, mi gente es un orgullo para mí, me siento muy contento de estar aquí", puntualizó.