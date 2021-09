Tabla general: América, superlíder al menos dos fechas más

A un solo partido entre Pachuca vs Toluca para que concluya a la jornada 8, la Liga MX continua su desarrollo, en la Jornada 8 cayo el campeón en su visita a la frontera ante Juárez que no ganaba.



Resultados

Puebla vs Atlético de San Luis

2- 2

Goles

0-1 (43´) Germán Berterame

1-1 (73´) George Corral

2-1 (81´) Amaury Escoto

2-2 (90´) Adam Bareiro

Árbitro: Juan Esquivel

Estadio: Cuauhtémoc

Expulsados: No hubo

Amonestados: (14´) J. Lozano, (31´) G. Martínez, (38´) G. Berterame y (51´) U. Bilbao



FC Juárez vs Cruz Azul

2-1

Goles

0-1 (4´) Lucas Passerini

1-1 (18´) Pol García

2-1 (34´) Víctor Velázquez

Árbitro: Marco A. Ortiz

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Expulsados: No hubo

Amonestados: (15´) A. Acosta, (25´) J. Escobar, (45´) J. J. Martínez, (55´) H. González, (59´) G. Fernández, (60´) M. García, (62´) A. Peña y (89´) J. J. Esquivel



Tijuana vs Santos

2-1

Goles

1-0 (22´) Brayan Angulo

1-1 (87´) Matheus Doria

2-1 (90´) Miguel Sansores

Árbitro: Luis E. Santander

Estadio: Caliente

Expulsados: No hubo

Amonestados: (45´) V. Loroña, (50´) J. Otero, (55´) E. Pavez, (76´) R. Prieto, (82´) M. Manotas y (96´) M. Doria



Atlas vs Monterrey

2-1

Goles

0-1 (13´) Duván Vergara

1-1 (62´) Julián Quiñones

2-1 (79´) Julio Furch

Árbitro: Óscar Macías

Estadio: Jalisco

Expulsados: No hubo

Amonestados: (28´) S. Villarreal y (31´) H. Moreno



Tigres vs León

2-2

Goles

0-1 (30´) Elías Hernández

0-2 (32´) Ángel Mena

1-2 (42´) Raymundo Fulgencio

2-2 (90´) Luis Quiñones

Árbitro: Jorge Pérez

Estadio: Universitario

Expulsados: No hubo

Amonestados: (36´) D. Reyes, (36´) N. Guzmán, (57´) A. Mena, (63´) W. Tesillo, (87´) E. Gigliotti y (90´) L. Quiñones



América vs Mazatlán FC

2-0

Goles

1-0 (28´) Álvaro Fidalgo

2-0 (71´) Fernando Madrigal

Árbitro: Diego Montaño

Estadio: Azteca

Expulsados: No hubo

Amonestados: (11´) B. Colula, (38´) L. Fuentes, (45´) N. Díaz y (66´) N. Vikonis



Pumas vs Guadalajara

0-0

Goles

No hubo

Árbitro: Fernando Guerrero

Estadio: Olímpico Universitario

Expulsados: No hubo

Amonestados: 54´) H. Meritao, (61´) A. Briseño y (93´) C. Cisneros



Querétaro vs Necaxa

3-0

Goles

1-0 (16´) Pablo Barrera

2-0 (42´) Kevin Escamilla

3-0 (91´) Julio González (Autogol)

Árbitro: Fernando Hernández

Estadio: La Corregidora

Expulsados: No hubo

Amonestados: (33´) G. Madrigal, (51´) F. Formiliano, (52´) O. Mendoza, (68´) R. Aguirre y (85´) W. Aguerre.



Líderes de goleo

Nicolás López...Uruguay...6

Ángel Mena...Ecuador...4

Rubens Sambueza...Argentina...4

Santiago Giménez...México...4

TABLA GENERAL

Equipo...JJ...JG...JE..JP...Puntos

1. América...8....6...2...0...20

2. León...8...4...3...1...15

3. Toluca...7...4...2...1...14

4. Tigres...8...3...4...1...13

5. Atlas...8...3...4...1...13

6. Santos...8...2...5...1...11

7. Monterrey...8...2...5...1...11

8. Cruz Azul...8...2...4...2...10

9. A. de San Luis...7...2...4...1...10

10. Guadalajara...8...2...4...2...10

11. Necaxa...8...3...0...5...9

12. Mazatlán FC...8...2...3...3...9

13. Pachuca...6...2...1...3...7

14. Puebla...8...1...4...3...7

15. Querétaro...8 ...1...3...4...6

16. Tijuana...8...1...3...4...6

17. Pumas...8....1...3...4...6

18. FC Juárez...8...1...2...5...5

Abreviaciones: JJ. Juegos Jugados, JG. Juegos Ganados, JE. Juegos Empatados Suben en la clasificación Bajan en la clasificación Se mantienen en su posición

Tabla de cocientes

Equipo...JJ...PTS...%

1. América...77....155....2.0130

2. León...77...143...1.8571

3. Cruz Azul...77...138...1.7922

4. Santos...77...128...1.6623

5. Tigres...77...124...1.6104

6. Pumas...77...113...1.4675

7. A. de San Luis...7...10...1.4286

8. Guadalajara...77...109...1.4156

9. Monterrey...77...109...1.4156

10. Pachuca...75...102...1.3600

11. Puebla...77...97...1.2597

12. Querétaro...77...95...1.2338

13. Toluca...76...91...1.1974

14. Mazatlán FC...77...91...1.1818

15. Necaxa...77...89...1.1558

16. Atlas...77...89...1.1558

17. Tijuana...77...81...1.0519

18. FC Juárez...77...78...1.0130