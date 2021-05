"Tata" espera se den más giras y amistosos en Europa

México.- Gerardo Martino sabe que las condiciones de la cancha del estadio de los Cowboys de Dallas, en donde enfrentará a Islandia, no estará en las mejores condiciones, aunque eso será algo que platique después con los directivos de la dirección deportiva de la federación cómo Gerardo Torrado.

Por lo pronto, el Tata solamente tendría la baja de Erick Gutiérrez para el partido ante Islandia, luego de que el mediocampista salió con un problema en el tobillo derecho tras el entrenamiento del jueves.

"Salvo el caso de Guti que tuvo un problema en el tobillo en el entrenamiento de ayer, por lo que le están por hacer estudios, el resto está todo elegible y tendremos en cuenta los jugadores que se fueron incorporando más tarde", comentó Martino. "Trabajamos la recuperación de Córdova, de Tecatito, pero en líneas generales estamos bien y lo de la vacunación prácticamente está superado algunas consecuencias que la misma trae".

De lo que puede traer el enfrentar a Islandia aunque no tenga nada que ver con los rivales de la zona y del Final Four, "no son muchas (las cosas para aplicar ante los rivales de la zona) porque son de diferentes características, si lo ves en general no deja de ser un rival europeo y nos abre el espectro".

De igual manera, el Tata aseguró que espera se puedan dar de nueva cuenta giras y amistosos en el Viejo Continente "siempre jugar en Europa es una posibilidad con diferentes rivales, hay que valorar el hecho de poder hacerlo en medio de la pandemia. Nos ha venido bien y creo que lo hemos aprovechado. Ahora no toca volver a nuestros compromisos oficiales y esperamos aprovechar".