Técnico de Portugal se rinde ante Gilberto Mora y el Tri

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Para Roberto Martínez, más allá de la distancia, el futbol mexicano no es desconocido. El técnico de la Selección de Portugal asegura que el Tricolor es un rival fuerte, que podría sorprender en la próxima Copa del Mundo 2026.

Opinión de Roberto Martínez sobre la selección mexicana

El español conoce a Javier Aguirre, timonel del combinado nacional a quien admira por su carrera en el futbol de España como director técnico.

"El profe Aguirre es una persona que admiro muchísimo y lo que hizo en su carrera en España, con seguridad sus equipos siempre están muy bien organizados, tienen muy buen patrón de juegos, son muy competitivos", declaró Martínez.

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Roberto asegura que ha visto partidos de la Selección Mexicana bajo el mando del Vasco y destaca la competitividad del futbolista mexicano.

"Muy competitivo yo creo que el profe Aguirre tiene esa capacidad de ajustar muy bien un equipo para que sea competitivo, vi la final contra Estados Unidos, vi otros partidos que son más amistosos, que tienen menos transferencia, pero siempre el futbolista que juega en México ahora me sorprende mucho", agregó en entrevista para TUDN.

Destacado talento joven y análisis del Mundial Sub-20

Asimismo, destacó nombres como el de Gilberto Mora, a quien vio a detalle en el pasado Mundial Sub-20 con la Selección Nacional de Eduardo Arce.

"Me alegra mucho ver talento como (Gil) Mora, que pueda tener un papel en la Selección le vi mucho en el Mundial Sub-20 en los partidos que jugó contra Marruecos y España me sorprendió mucho", explicó el español.

Entonces la Selección Mexicana lo veo así, muy competitiva, siempre abierta al talento joven jugadores de referencia, yo creo que los dos Jiménez son delanteros de altísimo nivel y en todas las líneas hay nombres", concluyó.