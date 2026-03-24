Despidos en Spin, por estrategia de crecimiento de Oxxo: Femsa

MONTERREY, NL., marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la semana pasada, la agencia

diera a conocer que Fomento Económico Mexicano (

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) realizóen su división de servicios financieros, el director general de la compañíaGarza-Lagüera confirmó los movimientos, los cuales, explicó, son consecuencia de supara reforzar el crecimiento de Oxxo."Hubo algunos, sí, hubo algunos, pero dentro de lo, nada comparable con muchas otras empresas que haceny recortes de personal", explicó.La compañía ha realizado diversos cambios en sude crecimiento de su. En su pasada conferencia con analistas correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la firma dijo que después de un análisis profundo, su ecosistema está orientado a reforzar a Oxxo, lo cual implica mayor foco y disciplina en la ejecución con la operación en tienda."El principio es sencillo: un, unay unalineado.será responsable deltotal del Ecosistema 2.0 y del desempeño digital, centralizando lade la base de clientes: crecimiento de, programa de lealtad, transacciones de pagos digitales y físicos, activación, engagement y retención", explicó la firma.En ese sentido, detalló que como parte de esta, continuará buscando oportunidades del negocio en torno al crédito y, hasta que tenga visibilidad del éxito de dichas oportunidades, retrasará la solicitud de unaEn meses pasados, la firma había dicho que teníade incursionar en elen México, ante la buena tracción que tieneby Oxxo.La firma también dio a conocer ladecomo director de, lugar que será ocupado porDe acuerdo con, al cierre del cuarto trimestre de 2025,by Oxxo sumó 800 mil nuevos usuarios y alcanzó un total de, frente a los 13.1 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto representó unde 22.7%.Según su reporte, 65.1% de sus clientes se mantuvo activo, lo que equivale ade personas, con un aumento anual de 22%.