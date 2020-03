Técnico del Flamengo, en cuidado médico a espera de contraprueba del COVID-19

El portugués Jorge Jesus, entrenador del Flamengo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2019, está bajo cuidados médicos mientras espera el resultado de una contraprueba para el coronavirus COVID-19 luego de que un primer examen resultara no concluyente, informó este lunes el club carioca.



Jesus es el único entre los miembros de la comisión técnica, los integrantes del departamento de fútbol y todos los jugadores del Flamengo que aún no sabe si contrajo la enfermedad, ya que todos los demás dieron negativo en los exámenes que se les hicieron.



El conjunto de Río de Janeiro determinó el viernes que todos fueran sometidos a exámenes luego de que el vicepresidente diera positivo por la enfermedad y una trabajadora del club presentara síntomas.



De acuerdo con un comunicado divulgado por el Flamengo, los resultados de todos los exámenes fueron conocidos este lunes y la única excepción fue el caso de Jorge Jesús, cuya primera prueba para el COVID-19 dio "no concluyente o positivo de forma débil".



El entrenador "está bajo los cuidados del departamento médico del Flamengo y presenta un estado de salud estable" a la espera de los resultados de la contraprueba, que ya fue realizada", según la nota.



La dirección del club "reitera su compromiso durante la pandemia del coronavirus" y, por lo mismo, determinó "la suspensión de los entrenamientos del equipo profesional y de todas las categorías de base al menos por una semana".



El club determinó exámenes para todos sus integrantes luego de que el vicepresidente de la entidad, Mauricio Gomes de Mattos, fuera contagiado y una empleada del club presentara síntomas del COVID-19.



Gomes de Mattos, ingresado en un hospital de Brasilia, integró la delegación que viajó la semana pasada a la ciudad colombiana de Barranquilla para seguir la victoria del Flamengo sobre Junior (1-2) por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció el jueves la suspensión de los partidos de la Libertadores programados entre el 15 y el 21 de marzo para contener la propagación del coronavirus.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció la suspensión de todos los campeonato que organiza, pero eso no impidió que el Flamengo tuviera que medirse el sábado al Portuguesa por el Campeonato Carioca en un Maracaná con las puertas cerradas y en un partido en que se impuso por 2-1 con casi todos sus titulares.



Pese a las protestas de los futbolistas y del propio Jorge Jesus, la Federación de Fútbol de Río de Janeiro determinó que el Campeonato Carioca prosiga a puerta cerrada para impedir aglomeración de público en los partidos.