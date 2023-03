Televisora se olvida de Selección de Beisbol y transmite telenovelas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL). - Ver por televisión abierta a la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial se ha convertido en un martirio para la afición tricolor.

La televisora que posee los derechos de la justa mundialista es Imagen Televisión; sin embargo, la experiencia no ha sido nada grata para los fanáticos de la novena mexicana. Desde el debut ante Colombia el pasado sábado han presentado "algunas fallas".

En la presentación de México, el encuentro tardó para poder verse en Imagen TV. Ahora, en el tercer choque frente al equipo británico, los fans se llevaron la sorpresa de ver telenovelas en lugar del duelo correspondiente al Grupo C.

Esta situación hizo explotar en redes sociales a los aficionados beisboleros, que criticaron severamente a Imagen TV por no transmitir el duelo en el Chase Field, en Phoenix Arizona.

No obstante, algunos usuarios han explicado que el duelo puede ser visto por Excelsior TV en el 3.4 de la televisión abierta, pero esto no ha podido ser visto por la mayoría de los aficionados que poseen algún servicio de cable.