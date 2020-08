Tena acepta que se va preocupado porque Chivas ya suma dos juegos sin gol

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Luis Fernando Tena, confesó este domingo, luego de la derrota de su equipo 2-0 ante Santos, que se va preocupado y dolido porque ya tienen dos encuentros sin anotar en el Apertura mexicano.



"Tenemos dos partidos sin anotar y eso nos duele y nos preocupa porque no hemos creado las oportunidades de gol necesarias, eso tiene que cambiar porque tenemos plantel para ello, tanto en cantidad como en calidad", explicó el timonel.



En la fecha uno del torneo las Chivas del Guadalajara empataron en casa ante el León a cero, que sumado al duelo de este domingo ponen al cuadro rojiblanco con 180 minutos sin gol.



Luis Fernando Tena aceptó que Santos los superó y no pone excusas en la derrota que se llevó su equipo.



"La cancha de Santos es complicada históricamente porque siempre presenta equipos competitivos y hoy no fue la excepción; sabíamos que iba a ser así, Santos gana con justicia, ellos fueron mejores que nosotros", expresó el timonel mexicano.



Tena mencionó que la entrega de sus jugadores es lo que puede rescatar después del tropiezo de su equipo.



"Destaco la entrega de cada uno de mis jugadores, pero tenemos que reconocer que tuvimos enfrente un rival que hizo muy bien las cosas y a su arquero que tuvo una gran actuación. Nosotros no vamos a poner pretextos, simplemente hoy nos superaron".



El entrenador del Guadalajara reiteró que mientras su conjunto no mejore su puntería frente al arco será complicado rescatar el resultado.



"Sabemos que la falta de contundencia nos pude complicar los partidos, ya nos pasó ante León, hoy tuvimos oportunidades, pero a veces su arquero y otras veces nuestras fallas no nos permitieron reaccionar en el marcador", indicó.



Luis Fernando sentenció que a veces luchar no bastará para no ser superados en el tanteador.



"Nosotros insistimos, luchamos, dejamos todo en el campo, pero eso a veces no basta; por eso nos vamos dolidos, porque nos vamos con las manos vacías", concluyó.



La derrota en esta jornada dos deja a Chivas con un punto, producto del empate a cero que consiguieron en la semana inaugural ante León.



En la fecha tres del Apertura 2020, las Chivas recibirán al Puebla el sábado 8 de agosto, mismos día en que Santos visitará al Monterrey.