Tena dio positivo por coronavirus

GUADALAJARA.- Será normal que en estos tiempos los equipos de la Liga MX estén reportando casos de Covid-19, ya que se hacen constantes pruebas para estar al día y ahora le tocó a Chivas, al entrenador Luis Fernando Tena dar positivo y así lo ha informado el club.

La Liga MX y el Club Guadala-

jara informaron que el día martes 14 de julio, las Chivas realizaron 52 pruebas de detección de Covid-19 a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo, siendo el estratega el afectado, según el comunicado del equipo.

"Luis Fernando Tena. A diferencia de ocasiones anteriores, hoy la institución hace público el nombre de nuestro integrante afectado porque él estuvo de acuerdo en hacerlo y más adelante compartiremos su mensaje vía redes sociales".

Ahora el entrenador de los rojiblancos, quien no estará para el partido ante el América en el Clásico nacional Copa por México, seguirá los siguientes pasos, guiado por el Jaime Figueroa, director de ciencias del deporte de la institución rojiblanca.

1. Aislamiento y doble prueba negativa (con 48 HRS de diferencia).

2. Monitoreo de signos vitales (temperatura, saturación de oxígeno, etc.).

3. Activaremos el tratamiento correspondiente en caso de que aparezca fiebre, dolor u otros síntomas.

4. Vigilancia telefónica de parte del médico del club y nuestro cuerpo directivo.

ENFRENTA CON INCERTIDUMBRE CONTAGIO

El club Guadalajara lanzó un video en sus redes sociales donde el estratega rojiblanco emitió un mensaje a los aficionados, para informar su estado de salud y admitió no tener síntomas, sin embargo, hay cierta preocupación por lo que pase después.

"Me siento bien, no tengo síntomas, lo único que sentí el viernes pasado es como que perdí el sabor de la comida, pero pensé que era alguna cosa mía, que me estaba sugestionando, pero si se tiene la incertidumbre de cómo se va a desarrollar esto, que puede pasar, si es sin síntomas, si puede aparecer alguno. En general estoy bien para darle la pelea a este virus".