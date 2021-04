Tenemos al VAR como enemigo: Tomás Boy

Tomás Boy reconoció que el error de Nicolás Vikonis le costó la victoria a su Mazatlán FC, pero también recargó responsabilidad sobre el arbitraje de Eduardo Basulto.

El Puebla venció 3-1 al cuadro del "Jefe", molesto por la expulsión de su arquero y por las acciones polémicas que el silbante no sancionó a favor de los sinaloenses.

"Tenemos que decir que hay dos jugadas muy dudosas... como una mano muy clara dentro del área del rival que no se revisa y también una falta sobre Israel Jiménez, que es expulsión directa. Tenemos al VAR como enemigo", comentó el veterano, vía videoconferencia.

Boy explicó que tuvo que sacar a su capitán del campo por el dolor que le ocasionó una barrida de Omar Fernández.

Sobre la derrota en el Cuauhtémoc, "El Jefe" analizó que "el partido lo teníamos dominado, tranquilo, pero nos sucedió lo mismo que en todo el torneo... cometemos pocos errores, muy graves. Estos errores nos perjudican en el marcador. Jugar con 10 hombres no es fácil, el Puebla se encontró con dos goles muy buenos y no nos alcanzó para más".

Mientras que Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla, aseguró que dieron un paso muy importante a la Liguilla, al colocarse en la cuarta posición de la tabla del Guardianes 2021, a falta de que se dispute el resto de la Jornada 13.

"No confundamos a la gente o al aficionado. Hablar de Liguilla es sensato, pero de título hay que trabajar primero. Hay muchos rivales y el torneo es muy parejo, con detalles máximos. Debemos llevar los pies sobre la tierra y construyendo nuestro futbol en nuestra línea", dijo el argentino.

El Puebla enfrenta la próxima semana al Pachuca y el Mazatlán visita a los Xolos.