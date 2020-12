Tenemos la ilusión de llegar a la final: Guido Pizarro

Los Tigres quieren quitarse los pésimos recuerdos de las finales perdidas en la Liga de Campeones de la Concacaf, sobre todo la más reciente.

Hace apenas año y medio, los felinos cayeron frente a su acérrimo rival, Monterrey, que alargó la sequía de campeonatos internacionales en esta década gloriosa para el cuadro de Ricardo Ferretti.

Para repetir una final en la Concachampions, misma que ahora se disputará en Orlando, los universitarios necesitan vencer al Olimpia en las semifinales. Después, pensarán en quedarse con el trofeo.

"Estamos muy ilusionados de regresar a la final e ir por el título que este plantel no ha podido conseguir. Pueden sentirse las ganas de ir por el partido, aunque tenemos un paso previo, ante un rival muy duro", comentó Guido Pizarro, capitán de los Tigres.

A los felinos se les ha negado la Concachampions y la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes. Esta edición, jugada dentro de una burbuja por la pandemia de Covid-19, puede ser la última oportunidad en un par de años, debido a que no clasificaron para la próxima campaña.

Pizarro repitió el pensamiento de su entrenador, "El Tuca", sobre no confiarse ante el equipo hondureño.

"Sabemos que será muy difícil, con ideas muy marcadas y los jugadores han hecho una gran labor. Es un torneo muy parejo por las condiciones de este formato", subrayó el argentino.

En caso de clasificar a la final, los Tigres esperarán al ganador de la llave entre el América y LAFC.