Tengo una paliza para "Canelo" en las 168 libras: Callum Smith

La de este sábado no será la primera pelea de Saúl Álvarez en un peso mayor al mediano; sin embargo, Callum Smith considera que, al ser esa su división idónea, la estatura fungirá como el factor determinante para imponerse al mexicano en el Alamodome de San Antonio, Texas.

De acuerdo con el británico, la brecha de 16 centímetros entre él (mide 1.91 m.) y "El Canelo" (1.75 m.) marcará una estrepitosa diferencia en su favor y, así, se decretará un segundo descalabro para el boxeador tricolor.

"Seré demasiado grande para él. No soy sólo un cuerpo grande, también tengo habilidades y técnica; he demostrado que pertenezco al nivel mundial. Si puedo usar el tamaño y la habilidad, tengo una paliza para 'Canelo' en las 168 libras", expuso, en entrevista con ESPN.

El combate de este fin de semana se celebrará por los cinturones supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (en posesión de Smith) y del Consejo Mundial de Boxeo (vacante).

El oriundo de Liverpool es consciente de que la más reciente victoria de Álvarez llegó en el peso semipesado y frente a Sergey Kovalev, otro púgil que lo superaba en altura, aunque explicó lo que, desde su perspectiva, jugó en contra del ruso.

"Hubo partes de la pelea en las que no hubo algo especial y Kovalev fue un poco vago, lo que ayudó a Canelo y, tal vez, ese era su plan para llegarle tarde. Kovalev es un peleador duro, pero 'Canelo' hizo lo que hace y merece respeto por esa victoria, aunque no dominó todos los asaltos", apuntó.

Callum Smith enfatizó su respeto por la trayectoria del jalisciense, pero fue contundente: "Puedo vencerlo, creo que es un mejor peleador en 160 que en 168 libras y un buen peleador grande le gana a uno pequeño".

Callum Smith quiere "venganza" familiar

Defender su corona supermediana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y adjudicarse la vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no son las únicas razones por las que Callum Smith desea derrotar a Saúl Álvarez, este sábado, en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Lo que el británico también busca es una revancha familiar. Hace poco más de cuatro años, el 17 de septiembre de 2016, "El Canelo" se proclamó monarca universal superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras noquear en nueve rounds a Liam Smith, hermano mayor de Callum.

Es por eso que el nativo de Liverpool tenía tantos deseos de enfrentar al tapatío. Al igual que su hermano menor ahora, Liam llegó invicto a aquel combate, efectuado en el estadio AT&T de Arlington, Texas, hogar de los Cowboys de Dallas en la NFL.

Lo mostrado ante rivales, en su mayoría, británicos lo ponían como un rival de cuidado para Álvarez, quien sufrió durante los primeros episodios, pero tomó control del combate a partir del sexto, en el que una combinación de upper y gancho provocó que Smith visitara la lona por primera vez en su carrera.

Para el noveno, la ventaja del "Canelo" ya era muy marcada, y la coronó con el nocaut que le dio la victoria, ante la algarabía de los poco más de 50 mil asistentes a la función. Ahora, Callum busca cobrar revancha y evitar que el chico de la cabellera bermellón también se lleve su invicto.