"Tenis: te estoy diciendo adiós", la emotiva carta con la que se despide Sharapova

María Sharapova anunció su retiro del tenis en una carta que le escribió al deporte que le dio tanto a lo largo de su carrera.

"Tenis: te estoy diciendo adiós".

¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, uno que te trajo lágrimas indescriptibles y alegrías indescriptibles, un deporte en el que encontraste una familia, junto con fanáticos que se unieron detrás por más de 28 años?

Soy nueva en esto, así que por favor perdóname. Tenis: me estoy despidiendo.

Sin embargo, antes de llegar al final, permítanme comenzar por el principio. La primera vez que recuerdo haber visto una cancha de tenis, mi padre estaba jugando en ella. Tenía cuatro años en Sochi, Rusia, tan pequeña que mis pequeñas piernas colgaban del banco en el que estaba sentada. Tan pequeña que la raqueta que recogí a mi lado era el doble de grande.

Cuando tenía seis años, viajé por todo el mundo a Florida con mi padre. El mundo entero parecía gigantesco en aquel entonces. El avión, el aeropuerto, la gran extensión de América: todo era enorme, al igual que el sacrificio de mis padres.

Cuando comencé a jugar, las chicas del otro lado de la red siempre eran mayores, más altas y más fuertes; Los grandes jugadores de tenis que veía en la televisión parecían intocables y fuera de alcance. Pero poco a poco, con cada día de práctica en la cancha, este mundo casi mítico se hizo cada vez más real.

Las primeras canchas en las que jugué fueron de concreto desigual con líneas desviadas. Con el tiempo, se convirtieron en arcilla fangosa y en la hierba más hermosa y cuidada sobre la que tus pies podrían pisar. Pero nunca en mis sueños más salvajes pensé que alguna vez ganaría en las etapas más grandes del deporte, y en todas las superficies.

Wimbledon parecía un buen lugar para comenzar. Era una ingenua de 17 años, todavía coleccionaba sellos, y no entendí la magnitud de mi victoria hasta que fui mayor, y me alegro de no haberlo hecho.

Sin embargo, mi ventaja nunca fue sentirme superior a otros jugadores. Se trataba de sentir que estaba a punto de caerme de un acantilado, por lo que constantemente volvía a la cancha para descubrir cómo seguir escalando.

El US Open me mostró cómo superar las distracciones y las expectativas. Si no podía manejar la conmoción de Nueva York, bueno, el aeropuerto estaba casi al lado Dosvidanya.

El Abierto de Australia me llevó a un lugar que nunca antes había sido parte de mí, con una confianza extrema que algunas personas llaman estar "en la zona". Realmente no puedo explicarlo, pero era un buen lugar para estar.

La arcilla en el Abierto de Francia expuso prácticamente todas mis debilidades, para empezar, mi incapacidad para deslizarme sobre ella, y me obligó a superarlas. Dos veces. Eso me pareció bien.

Estas cortes revelaron mi verdadera esencia. Detrás de las sesiones de fotos y de los bonitos vestidos de tenis, dejaban al descubierto mis imperfecciones: cada arruga, cada gota de sudor. Pusieron a prueba mi carácter, mi voluntad, mi capacidad de canalizar mis emociones crudas en un lugar donde trabajaban para mí en lugar de en mi contra. Entre sus líneas, mis vulnerabilidades se sentían seguras. ¿Qué suerte tengo de haber encontrado un tipo de terreno en el que me sentía tan expuesto y, sin embargo, tan cómodo?

Una de las claves de mi éxito fue que nunca miré hacia atrás y nunca miré hacia adelante. Creía que si seguía moliendo y moliendo, podría empujarme a un lugar increíble. Pero no hay forma de dominar el tenis: simplemente debe seguir atentamente las demandas de la cancha mientras trata de calmar esos pensamientos incesantes en el fondo de su mente:

¿Hiciste lo suficiente, y más, para prepararte para tu próximo oponente?

Te has tomado unos días libres, tu cuerpo está perdiendo esa ventaja.

¿Esa porción extra de pizza? Mejor compensarlo con una gran sesión de la mañana.

Escuchar esta voz tan íntimamente, anticipando cada flujo y reflujo, es también cómo acepté esas señales finales cuando llegaron.

Uno de ellos llegó el pasado agosto en el US Open. Detrás de puertas cerradas, treinta minutos antes de ir a la cancha, tuve un procedimiento para adormecer mi hombro para pasar el partido. Las lesiones en el hombro no son nada nuevo para mí, con el tiempo mis tendones se han deshilachado como una cuerda.

He tenido múltiples cirugías, una vez en 2008; otro procedimiento el año pasado, y pasé innumerables meses en fisioterapia. Solo caminar en la cancha ese día se sintió como una victoria final, cuando, por supuesto, debería haber sido simplemente el primer paso hacia la victoria. Comparto esto no para obtener lástima, sino para pintar mi nueva realidad: mi cuerpo se había convertido en una distracción.

A lo largo de mi carrera, ¿Vale la pena ? Era ni siquiera una pregunta, al final, siempre lo fue. Mi fortaleza mental siempre ha sido mi arma más fuerte. Incluso si mi oponente era físicamente más fuerte, más seguro, incluso mejor, podría perseverar y lo hice.

Nunca me he sentido realmente obligado a hablar sobre el trabajo, el esfuerzo o la determinación; cada atleta comprende los sacrificios tácitos que deben hacer para tener éxito. Pero cuando me embarco en mi próximo capítulo, quiero que cualquiera que sueñe con sobresalir en algo sepa que la duda y el juicio son inevitables: fracasarás cientos de veces y el mundo te observará. Acéptalo. Confiar en ti mismo. Prometo que prevalecerás.

Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida. Lo extrañaré todos los días. Echaré de menos el entrenamiento y mi rutina diaria: despertarme al amanecer, atar mi zapato izquierdo antes que el derecho y cerrar la puerta de la cancha antes de golpear mi primera pelota del día. Extrañaré a mi equipo, a mis entrenadores. Echaré de menos los momentos sentados con mi padre en el banco de prácticas. Los apretones de manos, ganen o pierdan, y los atletas, lo supieran o no, me empujaron a ser mejor.