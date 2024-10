Controversia sobre posible veto a Jannik Sinner por dopaje

SHANGHAI (AP) — Jannik Sinner, el tenista número uno del mundo, "confía intensamente" que evitará un veto después de que la Agencia Mundial Antidopaje apeló la decisión de exonerarlo de cualquier delito después de sus dos positivos por dopaje.

El organismo con sede en Montreal anunció el sábado pasado que busca un veto de uno a dos años para el campeón del U.S. Open y presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza.

"Sigo sorprendido, pero colaboraré como lo hice antes", indicó Sinner el viernes, un día antes de que inicie su camino en el Masters de Shanghai. "Tuve tres audiencias y en las tres se decantaron por mí, lo que sabes, fue bueno. Pero ahora veremos".

"Pero confió que saldrá muy, muy positivo. Sería una gran, gran sorpresa que resultara de forma distinta".

La apelación significa que el caso podría no quedar resuelto antes de que Sinner inicie la defensa de su título en el Abierto de Australia en enero. Sinner puede seguir jugando mientras se lleva a cabo la audiencia.

En un comunicado, el TAS confirmó el viernes que registró formalmente la apelación de la AMA y que estaba trabajando para confirmar el panel de tres jueces. La corte debe presentar un presidente del panel, la AMA elige a un juez y los otros implicados —Sinner y las autoridades del tenis— colectivamente deciden el tercero.

Debido a que no se ha confirmado el panel para pedir que el caso sea apresurado, el TAS indicó "no es posible dar un calendario estimado para que haya una decisión".

El tenista de 23 años se enteró de la decisión de la AMA al presentarse en el Abierto de China y que terminó perdiendo la final el miércoles ante Carlos Alcaraz.

"No es una situación en la que me siento cómodo, ciertamente, porque pensé que ya había terminado. Y ahora una vez más. Entonces no es fácil", admitió.

Sinner dio positivo dos veces por un anabólico esteroide en marzo, pero no recibió ningún veto en agosto cuando el tribunal independiente de la Agencia de Integridad del Tenis Internacional dio su veredicto debido a que la ITIA determinó que el italiano no tuvo la culpa.

La explicación aceptada de Sinner fue que la sustancia prohibida ingresó a su sistema de forma accidental a través de un masaje de su fisioterapeuta, quien utilizó un spray que contenía el esteroide para tratar una cortada.