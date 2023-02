Tenistas mexicanos, los grandes ganadores del Tennis Showdown

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev se enfrentarán el próximo 20 de marzo en la Plaza de Toros La México como el juego estelar del evento Tennis Showdown donde jóvenes mexicanos serán los ganadores.

José Escalante, presidente del Comité de Tennis Showdown, detalló que en las próximas semanas comenzarán un torneo para adolescentes de hasta 16 años de edad, el duelo para conocer al campeón de la rama femenil y varonil marcará el inicio del espectáculo tenístico (del 20 de marzo).

"La gran final será en la tarde, primero las mujeres y después los hombres, posteriormente será el juego de dobles entre Farah y Cabal contra González y Sánchez, para cerrar con Medvedev y Rublev", comentó Escalante.

Aunque la ayuda al tenis mexicano no sólo es un juego en la Plaza de Toros, ya que con una empresa (Probecas) todos los que se inscriban al torneo juvenil serán asesorados para que puedan convertirse en un becario en alguna prestigiosa universidad y a la par seguir practicando tenis.

"Es un orgullo dar este paso donde vamos a beneficiar a muchísimos tenistas y ojalá alguno de ellos se convierta en el top 100 que queremos", puntualizó Escalante.

Al respecto del resto de los duelos Eduardo Rodríguez, director del evento, garantizó el juego de singles tendrán espectáculo por parte de Medvedev y Rublev por la competitividad de los rusos. "Aquí los jugadores vienen a un partido no oficial porque no les da puntos ATP, pero vienen a competir por unos premios adicionales que tenemos para ellos", afirmó.