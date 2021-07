Termina el piloto potosino Garfias en el Top 10

Muy competitiva resultó la tercera fecha de la Fórmula Tres Británica en el circuito de Donington Park, en donde el potosino Joss Garfias obtuvo un fin de semana en ascendente, al instalarse dentro del top-ten en la carrera final sumando así más puntos para su temporada.

"Me siento satisfecho con el rendimiento en esta carrera, hay detalles que pulir pero siempre con la mejor actitud. Estar dentro del Top Ten me da aliento para seguir preparándome y aspirar al pódium en las siguientes fechas, En las primeras dos carreras estuve cerca de los 10 mejores tiempos, nos concentramos y en la última lo logré, cuál me hace sentir bien con mi competencia", comentó el piloto tunero.

Y agregó, "El team ELITE MOTORSPORT SE-FREIGHT-CAMP SANTA URSULA ha puesto su esfuerzo y compromiso en este campeonato por lo cual quiero agradecerles el enorme trabajo que hacen para que cada fecha se lleve a cabo con éxito. Nos queda seguir preparándonos más, afinar algunos detalles y llegar con la mejor actitud para la siguiente fecha puntual".

La siguiente fecha de la serie se desarrollará en el circuito Spa-Francorchamps en Stavelot, Bélgica, los días 24 y 25 de julio. Este circuito alberga el Gran Premio de F-1, un museo y experiencias de conducción.