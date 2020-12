Termina Sirvent 3er. lugar general

Pese a que un contacto con el muro y otra camioneta la dejó fuera de la última fecha de la Trucks México Series 2020, en el óvalo del Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, Regina Sirvent se dijo contenta con el tercer lugar general que obtuvo al finalizar la campaña.

La volante de la camioneta marcada con el #10 Coahuilamotors-Logón-SolucionesIntegrales-NAILA recordó el hecho de haber sido la primera mujer en llevarse una bandera a cuadros en el serial semillero de la Nascar Peak México Series.

"Este año fue de mucho aprendizaje y de aplicar todo lo que hemos vivido de las temporadas pasadas, aprendimos mucho de nuestros errores, que también cometimos este año, pero fueron mínimos, lo importante que el equipo se llevó un buen resultado", apuntó Regina.

"Estoy muy contenta con lo que logré esta temporada, como ser la primera mujer en ganar en las Trucks México, es algo muy importante para mí poder representar a todas esas niñas que tienen un sueño y vamos a seguir echándole galleta", apuntó Sirvent.

Por otra parte, la integrante del equipo potosino Dynamic Motorsports, detalló que por un contacto con otra camioneta y después con un muro del óvalo poblano tuvo que abandonar la última carrera puntuable del calendario.

Explicó que todavía no tiene bien definido su futuro para 2021, pero que espera dar el siguiente paso, para con ello demostrar que tiene la capacidad suficiente y la cual demostró al ganar en la primera fecha en Querétaro y en la octava en Aguascalientes

"Todavía no tengo nada cerrado para el próximo año, estamos viendo cuál es la mejor opción, definitivamente me gustaría seguir en el programa Drive For Diversity y si se da la oportunidad subir a los V8 en la Nascar Challenge", mencionó la joven de 17 años de edad.