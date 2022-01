"Terrible" Morales arremete contra JC Jr.

CIUDAD DE MÉXICO.- México es un país que ha dado al mundo boxeadores que han escrito historia en el ring, uno de ellos es Erik «Terrible» Morales, quien tuvo una intensa plática con Julio César Chávez Jr, el hijo de la Gran Leyenda del pugilismo mundial.

En la entrevista que se realizó en redes sociales, el actual entrenador de Jaime Munguía le pidió al hijo del César del Boxeo ya no imitar a su padre, crear un estilo propio y que se ponga a entrenar, algo que no le cayó nada bien al peleador sinaloense.

"El problema es que tú quieres imitar a tu papá. Tratas de imitar a tu papá y no se puede, güey. Tú eres muy alto y muy largo. Tu papá era un ´sotaco´ para el peso, tienes que entender eso", manifestó el ´Terrible´ a Chávez Jr, quien no se quedó callado y contestó.

"No quiero imitarlo. Aprendí a boxear viéndolo a él, pero no quiero imitarlo. No me interesa imitarlo ni ser, ni nada. Yo pienso por mí, no quiero imitarlo. A lo mejor al principio quise pelear como mi papá, pero hay muchos estilos que me convienen más a mí. Te veo a ti, lo veo a él y he visto muchos boxeadores y trato de sacar un estilo de todos los boxeadores", sentenció el Junior.

Además, Erik Morales le comentó al hijo de la leyenda que se aleje de las polémicas y deje de pensar en sus problemas, pues tiene más para darle al boxeo, así que se tiene que enfocarse más en su carrera.

"Oye güey, ponte a entrenar, déjate de chingaderas, hombre. Olvídate de los problemas. Tú ponte a entrenar, no le hagas caso a la gente, ponte a entrenar, haz lo que sabes hacer. Hay unas peleas cuando estabas con Freddie Roach estabas trabajando muy bien", le aconsejó el excampeón del mundo.