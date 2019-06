Testifica mujer que acusa a Neymar de violación

Una modelo de 26 años que acusó al astro del fútbol brasileño, Neymar, de haberla violado en un hotel de París, testificó el viernes durante casi seis horas ante la policía de Sao Paulo, días después de dar dos entrevistas en televisión en las que detalla la supuesta agresión.

Luego del testimonio, Najila Trindade fue sacada de la estación de policía en los brazos de su abogado y con una chaqueta negra cubriéndole la cabeza. No estaba claro por qué fue cargada.

Ni ella ni sus abogados revelaron lo que se mencionó durante el testimonio, pero en una entrevista previa con la televisora SBT dijo que Neymar se volvió agresivo después que ella se rehusó a tener relaciones sexuales sin protección en el incidente del 15 de mayo. Afirmó que el jugador consumó su deseo sexual pese a su negativa y la golpeó en repetidas ocasiones.

"Dije: ´basta, basta, basta´. Estaba callado, sólo actuó", declaró Trindade.

The Associated Press no menciona por su nombre a las víctimas de agresión sexual a menos que ellas hagan pública su identidad, como fue el caso de Trindade en las entrevistas televisivas.

Neymar rechaza la acusación y aún tiene que testificar en el caso, pero habló con la policía de Río de Janeiro en relación a una investigación por crímenes cibernéticos el jueves tras publicar en su cuenta de Instagram un video con imágenes y mensajes de la acusadora sin su autorización.

NR Sports, poseedores de los derechos de imagen de Neymar, señalaron el viernes en un comunicado que están trabajando con el equipo legal del jugador para "acortar la finalización del proceso policiaco y probar su inocencia".

"Toda la evidencia revelada hasta ahora converge a la conclusión incontrovertible de que el atleta Neymar Jr. fue en realidad víctima de una denuncia criminal ´maliciosa y falsa´", indica el comunicado.