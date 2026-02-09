Thomas jugará para los Bucks

Miami.- Los Milwaukee Bucks llegaron a un acuerdo para la contratación del escolta Cam Thomas, quien se encontraba sin equipo desde que el pasado jueves fuese cortado por los Brooklyn Nets, según informó este domingo la cadena ESPN.

Thomas promedia 15,2 puntos por partido esta temporada, en la que apenas ha disputado 24 partidos por problemas de lesiones en los isquiotibiales.

El escolta de 24 años renovó el pasado verano con los Nets por un año y seis millones de dólares, pero la situación del equipo, en plena reconstrucción, llevó a que intentaran traspasarle antes de que acabara la ventana de traspasos el pasado jueves, según medios nacionales.

Las lesiones han sido habituales en la corta carrera de Thomas, que la temporada pasada apenas jugó 25 encuentros en los que anotó 24 puntos y repartió 3,8 asistencias por noche.

La incorporación del escolta suma capacidad anotadora a unos Bucks que son el cuarto equipo que menos puntos promedia en la liga, y que sufre especialmente cuando su estrella, Giannis Antetokounmpo, no está en pista.

El griego, que finalmente se quedará en Milwaukee por lo menos hasta final de temporada, después de sonar como uno de los favoritos a cambiar de equipo en las últimas semanas, ha sido baja en los últimos partidos por una lesión en el gemelo sufrida el pasado 23 de enero contra los Denver Nuggets.

Los Bucks ocupan la duodécima posición en la Conferencia Este con un balance de 21 victorias y 29 derrotas, a dos partidos y medio de distancia de la décima plaza que otorga acceso al ´play-in´.