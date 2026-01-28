logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Thunder corta racha de dos descalabros

Gilgeous-Alexander anota 29; Holmgren sumó 20 unidades, 14 rebotes y 5 bloqueos

Por AP

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Thunder corta racha de dos descalabros

OKLAHOMA CITY.- Shai Gilgeous-Alexander anotó 29 puntos y el diezmado Thunder de Oklahoma City venció el martes 104-95 a los Pelicans de Nueva Orleans para evitar su primera racha de tres derrotas consecutivas de la temporada.

Chet Holmgren sumó 20 unidades, 14 rebotes y cinco bloqueos para Oklahoma City (38-10), el mejor equipo de la NBA, que llegó tras sufrir derrotas consecutivas en casa por primera vez esta temporada. Isaiah Joe añadió 17 puntos.

El Thunder no contó con los titulares Jalen Williams, Isaiah Hartenstein y Cason Wallace, así como con el importante suplente Alex Caruso, debido a lesiones.

Gilgeous-Alexander atinó 8 de 22 tiros de campo, pero acertó 13 de 14 desde la línea de tiros libres. Anotó al menos 20 tantos por 118vo partido consecutivo, la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Zion Williamson lideró a Nueva Orleans con 21 puntos encestando 8 de 11 tiros y 11 rebotes. Saddiq Bey añadió 16 unidades y 13 rebotes para los Pelicans, que habían ganado dos seguidos.

Los ánimos se caldearon en los minutos finales. Primero, Bey y Jaylin Williams se enredaron y se les sancionó con faltas técnicas. Con nueve segundos restantes, Jeremiah Fears y Lu Dort se agarraron de las camisetas antes de ser separados. Fears luego corrió tras Dort y los jugadores de ambos equipos tuvieron que ser separados.

El Thunder falló sus primeros ocho tiros mientras que Nueva Orleans atinó 1 de 9.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Juegos Olímpicos de Invierno contarán con apenas 13 deportistas rusos y 7 bielorrusos
    Juegos Olímpicos de Invierno contarán con apenas 13 deportistas rusos y 7 bielorrusos

    Juegos Olímpicos de Invierno contarán con apenas 13 deportistas rusos y 7 bielorrusos

    SLP

    AP

    Un total de 13 deportistas rusos listos para competir como individuos neutrales en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina tras confirmación del COI.

    Juan Carlos Ferrero se quiebra al cortar relación con Carlos Alcaraz
    Juan Carlos Ferrero se quiebra al cortar relación con Carlos Alcaraz

    Juan Carlos Ferrero se quiebra al cortar relación con Carlos Alcaraz

    SLP

    EFE

    ¿Podrá Carlos Alcaraz superar sus límites y alcanzar la gloria en el tenis?

    Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo
    Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo

    Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo

    SLP

    El Universal

    Green Day y Bad Bunny serán parte de los espectáculos del Super Bowl LX en vivo. No te pierdas sus actuaciones.

    Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión
    Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión

    Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión

    SLP

    El Universal

    El joven atacante Gilberto Mora podría ausentarse del Mundial debido a una lesión grave que preocupa al Tri.