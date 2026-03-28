Thunder vuelve al triunfo a costa de Bulls

OKLAHOMA CITY.- Shai Gilgeous-Alexander anotó 25 puntos y el Thunder de Oklahoma City aprovechó una racha de 22-0 en la segunda mitad para derrotar el viernes 131-113 a los Bulls de Chicago.

Gilgeous-Alexander, habitualmente eficiente, encestó apenas 8 de 24 tiros. Sus compañeros asumieron la carga y ayudaron a que el Thunder atinara el 46,5% de sus tiros de campo. Aun así, Gilgeous-Alexander anotó al menos 20 puntos por 134º partido consecutivo, un récord.

Cason Wallace sumó 21 puntos por el Thunder, que venía de una derrota en Boston tras una racha de 12 triunfos. Oklahoma City volvió a la senda del triunfo, pese a que el ala-pívot estelar Chet Holmgren no jugó por una contusión en la cadera derecha.

Fue una victoria importante para Oklahoma City, que intenta contener a San Antonio para asegurar la ventaja de local en los playoffs. El Thunder comenzó la noche con dos partidos de ventaja sobre los Spurs, que no jugaron, cuando restan nueve encuentros por disputar.

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San Antonio tiene a su favor el criterio de desempate.

Fue el primer partido en casa del alero del Thunder Jalen Williams desde el 13 de enero. Se había perdido la mayor parte de los últimos dos meses por una contusión en la cadera derecha. Terminó con 18 puntos, ocho asistencias y seis rebotes.